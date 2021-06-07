《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）第三集終於上畫，我作為這系列的擁躉，當然先睹為快。劇情照例改編自捉鬼大師華倫夫婦（Ed and Lorraine Warren）的靈異事件，藍本為1981年「惡魔逼我」案（”Devil Made Me Do It” case）：康州一男子聲稱因「魔鬼附身」而殺人，法庭上更以此抗辯，但結果法官不接受。

我覺得這一集沒上兩集好看，可能是換了導演的緣故，也可能是這類故事拍到第三集，已落俗套，驚嚇效果漸減。電影滿足不了我，唯有上網找華倫夫婦故事看看，竟給我發現一篇1997年舊文，題為〈尋找鬼獵人〉（Hunting the Ghost Hunters），作者之一是臨床神經學家和現任耶魯大學醫學院助理教授諾維拉（Steven Paul Novella）。

文章從懷疑論角度，檢驗華倫夫婦提供的鬼魂證據，結論也是意料中事，當然是「查無實據」。作者拜訪華倫夫婦，形容他們很nice很坦誠，真心相信自己所講的故事，只是故事並不能充當科學證據。就像電影《詭》所展示那樣，現實中的華倫夫婦，的確有一座小小博物館，擺放四十年來捉鬼生涯中收集到的靈異物品，包括畫、面具、雕塑和書籍。

華倫先生警告作者，千萬不要觸摸博物館的任何東西，否則會招惹惡靈，尤其危險是一個Raggedy Ann洋娃娃，一直被惡魔依附，為安全計，就把它鎖在玻璃櫃中。接着華倫先生講了個故事：有次某訪客無視警告，出言不遜，嘲笑那洋娃娃，結果幾小時後就撞車身亡。信不信由你，但諾維拉顯然不認為這足以證明惡魔。其實作者若想求證，應該一聽完故事就以身試魔，指着洋娃娃鼻尖臭罵它半小時，否則我對他的懷疑論立場，也很難沒有懷疑。

現實的捉鬼大師夫婦，當然沒有電影內那麼戲劇化，何況還是透過懷疑論者冷冰冰的文字來呈現，自然比較像個笑話。看了這篇文章，我倒是想到一個問題：假設世上真有魔鬼，他是希望人相信魔鬼存在，抑或希望他們半信半疑？聰明的魔鬼一定選擇後者——人要是能證實魔鬼存在，不就等於也證明上帝存在嗎？魔鬼並不需要你支持他，他的力量在於：即使你反對他，你也在為他服務。對於世間各種邪惡，我們也需要有這種覺悟。