八九年宋淇第一封給張愛玲的信，引了柯靈文章《聊贈一枝春》其中一段，按語包括「這位老先生同你姑姑一向有來往」，口吻不客氣，接收器敏銳的讀者對照九二年一月二十三日叮囑「在柯靈前千萬不可提我的名字」，當然會心微笑，不過柯文最引起我好奇的是「《金鎖記》已搬上銀幕，我昨天應邀看了試映，基本符合原作精神，只是片名改為《昨天的月亮》」。咦，奇怪，我這麼留意張系新聞，且又是半票影迷，為什麼從來沒有聽說過？只知道四十年代末張親自改編劇本，內定桑弧導演張瑞芳飾演女主角曹七巧，後來沒有開拍——當時謠言滿天飛，指根正苗紅的張瑞芳和她丈夫金山發覺班底有背景不良份子，因而託病辭演，連執二攤的白楊都不敢接云云，矛頭直指「漢奸妻」。桑弧老友唐大郎看不過眼，在日報寫了篇《放出良心來說話》為張辯白，可是形勢比人強，終於夭折。警號如此響亮，聾嘅都聽見，我直覺張就是這時開始籌劃離開上海赴港「繼續學業」的，心情今天的港胞應該十分清楚。

上網搜索，找不到《昨天的月亮》，心想會不會是宋先生抄錯名字，企圖打撈柯靈原文，結果也沒有收穫。八八年三月六日張的信，說姑姑託人傳話，收到西安製片廠來函，「張愛玲女士的小說《金鎖記》，現已由我們改編為影視文學劇本」，四月二日宋淇覆「信中所說大陸要拍《金鎖記》片集，只能置之不理」——那麼不是電影是電視片集？但吳天明任廠長的西安製片廠不是只拍電影嗎？再搜，仍然一無所獲，只好立此存照。