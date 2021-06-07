五月十七日，香港本土派健將劉頴匡以在囚待罪之身，發表公開信，呼籲其支持者莫棄港而去；民主派有黃世澤者，今避地德國，網上評之曰：「不是當權派，不會囑港人留港。」雙方展開一場去留爭論。二人我都不認識，但是去是留，本身都無可非議，黃世澤之論恐欠公允。

殷商末年，紂王無道，其下三位直臣所為各異：微子數諫不聽，「遂去」；比干連日進諫，遭紂王割胸觀心；箕子既不忍去，又不甘死，「乃佯狂為奴」（《史記》卷三）。孔子認為三人德行無分軒輊，贊曰：「殷有三仁焉。」

又春秋楚平王欲誅諫臣伍奢，懼其兒子伍尚、伍員為父報讎，令伍奢召二子到京師，否則就把他處決。伍尚、伍員明知赴京也不能救父，但伍尚不忍違父命，慷慨就戮；伍員則誓報殺父之讎，逃到吳國，終得率兵直搗楚國郢都，時平王已死，即掘其墓，「出其尸，鞭之三百，然後已」（《史記》卷六十六）。鄭成功認為伍氏兩兄弟同樣值得推許：「兄弟之間，各行其志，各盡其職焉。」

劉頴匡的主張，我向來多不同意，例如他曾促使中大學生會退出香港專上學生聯會，破壞了學生團結。但暗諷他為在朝派服務，實非我所能置信。民主派中人，沒有各行其是的胸襟，將與獨裁者何異。在這個時代，不互相扶持，反而互相攻訐，令人扼腕。