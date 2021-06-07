除了身體健康，大家也需要娛樂，宣洩心理病毒。娛樂有正有反，正如幽默有黑白。看ViuTV熱爆節目，笑爆，轉台看另一邊胡搞，也可以不怒反笑；開懷大笑是笑，嘲笑也是笑，此乃娛樂基本大法第X章第Ｎ條寫，不遵守會被判違反「市民安康法」，量刑從一秒起跳到最高一小時，罰一個人在浴缸中自high。

剛剛胡扯得不好笑？當然，本人毫無娛樂性，只擅長在化肥污染過的土壤，深耕細作，挖掘笑點。論搞笑，玄學一代宗師李居士，功力不輸給子華神；「搵食啫，犯法呀」，李居士不只是居士，電影粵劇主持瓣瓣通吃，應該尊稱一聲李老師。

李老師在電台節目曾一鳴驚人，建議做子女的應當孝順父母，何解？將來爭取到更多遺產的機率，會隨孝敬程度提升嘛。這一節，令電台前同事血壓飆高，忿忿不平轉告我，我哈哈哈哈笑到哩，噴了滿屏幕的口水，才能撫慰前同事說：「反映現實啫，子女搵食啫，犯法呀？咁多爭產劇咁多大家族爭產案，又唔見你激氣到講冚家慘？呢啲就係警世名言，不孝子咪會變乖乖仔囉。何況爭產唔可以話係不孝，係同親戚唔妥啫。」

去年疫情初起，李居士點名電視台播《龍珠》，換句話說，即係大氣電波加龍珠，病毒株雖遠必誅，能撲滅空氣中的氣溶膠。咁都唔夠膠，李老師再慷慨大派防疫懶人包包，只要對着口罩，學生跟着老師唸咒語，即能實現免疫細胞大攬炒。

換上是非偏執症的前同事又妖的一聲說妖言惑眾，我哈哈哈哈，說服他說：「專登俾你睇到係妖，就唔會煽惑人心，蠱惑仔妖到你以為係神，先會蠱惑到民眾。老師擺明搞笑，好笑到你妖咗啖悶氣出嚟，提高免疫力，咪幾好。」

今天閱報，李老師又再搞笑，笑說香港犯了七宗罪，首先解開這個國家級機密的第一宗罪，是政總門常開設計犯了風水大忌。李老師黑粉又來電，好似俾政總老總電親咁，話「咁嘅通識，公民與社會發展科嘅學生都聽過啦。以前滙豐總部一樣係穿咗個窿，風水佬要呃咗唔止十年八年，先至有啲靈驗咁。」

我話：「咁認真做乜啫，李老師是一位被玄學耽誤了嘅大娛樂家，老師唔係講緊風水，係暗諷乜水，冒着犯妄議特府大罪，所謂笨人出手，義人出口，幫你出口氣啫。開心啲啦，香港人。」