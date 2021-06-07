用「聞風喪膽」來形容血滴子，其實也「慢」了。

因這暗器一出手，是無風可聞也，無法防備的，在電光石火之間，死了也不知道。

血滴子形貌是一鐘形笠狀的罩子，頂端繫有索鏈，罩子開口外沿環布着一圈鯊鰭狀鋼刀，當殺手把它拋向敵人，像飛盤不斷旋轉，如會飛的圓鋸，利用索鏈控制方向、目標、力道，一旦敵人頭顱被罩住了，操作時猛力一合一收，立刻取下首級，提返回手中，又幹掉一人，來不及反應已身首異處，那人頭猶帶一點驚愕，表情凝在一剎。

血滴子初出爐，根本人人束手無策。

「當時有人想到，在脖子上以鐵圈加固加硬，不易軋斷，分為兩處。」馬山回想：「但因負重還妨礙轉頭，影響活動戰鬥力。」

「也得用命換回失敗的經驗。」

常練其時，花盡心思，積極試驗……

夏天過去，秋天來了，寒冬又到……年復一年，梟雄暴君的「黏竿處」雷厲風行，濫殺無赦，不但人人噤若夏蟬，噤若寒蟬，總之天下再也沒有蟬鳴了。

——猶幸總有人出於良知，激於義憤，不畏強權。特務機關也有背叛者，揭露其中奧秘，助義士一臂之力。

「還得謝謝郝老七。」

郝老七自大內密訊，指示研製，以鐵傘來剋制血滴子，當罩子迎頭攻下時火速張開鐵傘，鐵骨卡住血滴子，然後反彈給殺手，鋒刃反取了對方首級。

一時間暗殺隊伍自食其果，一一歸西。

「唉，那又有什麼用？」馬山歎道。（明續）