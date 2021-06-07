美國六成八民意認為病毒來自大陸的實驗室源頭，並強烈要求查究責任賠償。

這時前總統川普即刻不失時機地叫囂：中國應賠償十萬億美元，並且先由美國率領剋扣國債不還，作為首期支付。

許多魔鬼在細節裏。首先，川普才是美國左膠心目中第一號魔鬼。此魔鬼的內閣團隊，包括經濟顧問納瓦羅，去年最先提出病毒來自中國的實驗室，但正因為出自川普的嘴巴，美國左膠一口咬定是陰謀論，全盤否定。並跟隨衛生醫藥顧問福奇所說：病毒只是來自野生動物。而中國人吃蝙蝠，根據西方白左文化專家教授與香港的袁國勇一場舌戰，又斷定只是文化差異。若只規定中國人只准吃豬肉牛肉，不准吃果子狸蝙蝠，只是文化殖民主義。

因此現在川普叫囂，美國的左膠應該再次對沖：本來想要中國賠償的，要倒過來，不要跟川普這種人一樣見識，應該強烈要求美國政府向中國賠償。

何況十萬億美金如何計算？當初川普下令封閉中國的航機入口，拜登、民主黨、主流媒體，紛紛譴責川普是種族主義。當日航機繼續由中國進來，是紐約洛杉磯國際機場管理局和聯邦民航局一齊批准，也就是美國准許病毒名正言順的由中國進入，因為天大地大，反對種族主義最大。若賠償額為十萬億，當初反對禁止中國航班入美國的人，延誤先機，至少須負擔百份之一，即一千億。

然後病毒傳入之後，美國的年輕城市人口，紛紛拒絕戴口罩，這又令由中國傳入的病毒，散播力全國大升級。

整個西方經濟受到的損失，到底幾多由中國之飛機航班進入，美國和歐洲分攤多少比率；然後由各國政府因為恐懼種族主義、人民不肯戴口罩照樣聚集吃喝玩樂，這一部份又佔幾多責任比率，恐怕用電腦區塊鏈和大數據，由二〇二〇年一月開始，綜合非常複雜的方程式，才會計算得清楚。

但主持此一龐大的賠償額計算工程，又是何機構？這方面最可靠的高科技，只會在美國。但美國單方面選出來的賠償，中國的戰狼加小粉紅，又會根據自己的民族主義自尊斷然拒絕或尋求上訴，那時全球的終審庭又是誰？聯合國？世衛組織譚德塞？還是另行成立一個類似紐倫堡或東京大審判之類的國際法庭，由受害國各派一名法官代表？

要錢是不可能的，剩下只有不還國債一途。但第二次世界大戰，就是由凡爾賽條約的賠償問題引起的。