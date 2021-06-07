在媒體看到這樣一則報導：一個52歲的單親媽媽，辭掉在香港的工作，離開舒適圈，離開生活了大半輩子的家，拿着港幣15萬元的強積金，帶着17歲的女兒，移居人生路不熟的英國。

在此之前，兩母女從未離開過亞洲，在英國舉目無親，找房子、找學校處處碰壁，有限的積蓄一天一天變少。那種徬徨，絕非有備而去的投資移民與技術移民能夠想像的。

BNO移民英國幾乎不設門檻，在經濟能力上，只需要有一筆在當地可以生活6個月的費用即可。6個月內如果一直找不到工作，會陷入坐食山崩的險境。所以兩母女幾乎不敢花錢，只在母親外出見工的時候，才「奢侈」地坐上每程3.5英鎊的地鐵。

52歲，快將退休的年齡，毅然決然把自己放到不確定的、充滿變數的陌生環境中，為的，只是要逃亡，要活在自由的天空下。因為香港的未來完全可以想見。這不是移民，這是逃命，是流亡。

這一對母女很勇敢。我知道有些人還未敢踏出這一步，但也在籌備離開。有朋友問，倫敦生活指數那麼高，她們為甚麼不去二、三線城巿？二、三線城巿交通不便，也許她們沒有信心考獲車牌，每天駕車出入。也許她們認為倫敦物價高但找到工作的機會也多一些。也許她們甚麼也沒想過，只是像初生之犢那樣衝出了香港。想想不知道有多少香港人將踏上同一條路，說不出的傷感。

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