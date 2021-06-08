置地廣場唐人館主廚Menex Cheung乘端午節推出精緻裝潢，特色糭包，每包六隻，三隻貼近習慣性裹蒸糭味道，另三隻以他慣性的創意配合拿揑頗高水平的麻辣廚藝，得出從未嘗過麻辣糭子，認真犀利。

眼前糭子大小十分瀟湘，卻無損層次分明；米粒揀選精良，素葷配料包括西班牙黑毛豬肉，鹵味鵪鶉蛋；小口小口啖來，麻辣漸次滲透叫味蕾舒暢。

阿甘在他的正傳提及他媽的老生常談：Life is like a box of chocolate，you never know what you’re gonna get⋯⋯

人生如謎，誰能估到最終得着是甜是甘還是苦？

自從精品朱古力加入胡椒、花椒、辣椒、海鹽，或味濃似苦 99% Cocoa等等過去無法想像的口味；未入口，未啃下去，永難知道即將在口腔溶化的朱古力口味！

滿懷信心的事業；在疫症難以抵擋海嘯般刮過來、在任用非人被詐騙、在眼高手低力有不逮，瞬間轉移被夷為平地，欲哭無淚。

滿溢愛意的感情；在毫無心理準備下，猶如Dinah Washington幽怨歌聲傳頌着千古不移的難堪⋯⋯What a Difference a Day Makes不過二十四個小時，措手不及所有山盟海誓一筆勾銷。

至怕朋友之間鎮日宣示：We are Family！

友誼不是一首歌⋯⋯We’re Family, I Got All My Sisters With Me⋯⋯那只是Sister Sledge曾經流行、充斥過世上所有Disco的跳舞歌曲；回到開門七件事：柴米油鹽醬醋茶，承擔下來，還是一人走下去的居多。能夠將猜疑、妒忌、両両計較降至最低，表面裝作沒事人已然萬幸；不少友誼信誓旦旦轉眼鬧翻，即成陌路。難堪是被排擠的一方「死咗都唔知乜事」，永難明瞭真正原因，事已至此，只好不明不白努力將無血的傷痕遮蓋，讓時間療傷。

回到麻辣糭，未入口前，看來就是一隻平常糭子，隨時誤以為常見綠豆鹹肉，也可能帶甜花生，或更甜鹼水蓮蓉；入口那刻始知叫人驚喜的麻辣。

子非魚、焉知魚之樂？同樣的麻辣口味，在下狂喜不已，未能知情識趣受不了者可能大有人在！

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