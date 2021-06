置地廣場唐人館主廚Menex Cheung乘端午節推出精緻裝潢,特色糭包,每包六隻,三隻貼近習慣性裹蒸糭味道,另三隻以他慣性的創意配合拿揑頗高水平的麻辣廚藝,得出從未嘗過麻辣糭子,認真犀利。

眼前糭子大小十分瀟湘,卻無損層次分明;米粒揀選精良,素葷配料包括西班牙黑毛豬肉,鹵味鵪鶉蛋;小口小口啖來,麻辣漸次滲透叫味蕾舒暢。

阿甘在他的正傳提及他媽的老生常談:Life is like a box of chocolate,you never know what you’re gonna get⋯⋯

人生如謎,誰能估到最終得着是甜是甘還是苦?

自從精品朱古力加入胡椒、花椒、辣椒、海鹽,或味濃似苦 99% Cocoa等等過去無法想像的口味;未入口,未啃下去,永難知道即將在口腔溶化的朱古力口味!

滿懷信心的事業;在疫症難以抵擋海嘯般刮過來、在任用非人被詐騙、在眼高手低力有不逮,瞬間轉移被夷為平地,欲哭無淚。

滿溢愛意的感情;在毫無心理準備下,猶如Dinah Washington幽怨歌聲傳頌着千古不移的難堪⋯⋯What a Difference a Day Makes不過二十四個小時,措手不及所有山盟海誓一筆勾銷。

至怕朋友之間鎮日宣示:We are Family!

友誼不是一首歌⋯⋯We’re Family, I Got All My Sisters With Me⋯⋯那只是Sister Sledge曾經流行、充斥過世上所有Disco的跳舞歌曲;回到開門七件事:柴米油鹽醬醋茶,承擔下來,還是一人走下去的居多。能夠將猜疑、妒忌、両両計較降至最低,表面裝作沒事人已然萬幸;不少友誼信誓旦旦轉眼鬧翻,即成陌路。難堪是被排擠的一方「死咗都唔知乜事」,永難明瞭真正原因,事已至此,只好不明不白努力將無血的傷痕遮蓋,讓時間療傷。

回到麻辣糭,未入口前,看來就是一隻平常糭子,隨時誤以為常見綠豆鹹肉,也可能帶甜花生,或更甜鹼水蓮蓉;入口那刻始知叫人驚喜的麻辣。

子非魚、焉知魚之樂?同樣的麻辣口味,在下狂喜不已,未能知情識趣受不了者可能大有人在!

