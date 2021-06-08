四月二十七日，新香港行政會議成員湯家驊上「思考香港」網站論政，說支持其主母鄭月娥連任市長，解釋說：「現任政府，起用開明派或民主派人物，比率遠高於過去歷任政府。」究竟鄭政府中那些人屬民主派，我怎樣都猜不到，只知道民主派從前在立法會還可容身，現在則立身也無地。

又湯家驊說過去歷任政府開明者少，等於批評二十多年來當權者的思想封建頑固，與民主派之開明大有徑庭。然則他棄民主派而投當權者，更事事為當權者辯護，為的是什麼？

其實湯家驊不應說鄭月娥起用開明者多，而應說其治下刁民特多。例如鄭月娥最近不惜拋頭露面，親上電視臺做節目主持，講解「完善了」的選舉制度，那些刁民卻不欣賞其重重脂粉下的月貌花容，反而一片罵聲，於網上YouTube觀看者，每集不過幾千人，表示厭惡（dislike）者少則千餘，多則達二千，以至《眾新聞》總編輯李月華四月三十日在香港電臺「自由風」節目說：「鄭月娥真要人了解新選舉制度，就不應自任主持，因為多數人不會看。」此外，鄭月娥呼籲港人注射肺炎疫苗，那些刁民又實行抵制，以至新香港政府前任新聞統籌專員何安達說：「鄭月娥要人注射疫苗，就不應親自呼籲，以免有反效果。」畢竟鄭月娥民望是歷任市長之中最低者。

對湯家驊來說，這樣一位市長不連任，太可惜了。