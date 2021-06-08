當飽受批評的節目終於得到終極審決，還我清白；老細沒有主持公道，反而直呼﹕我們會懺悔啊！

這豈不是怪癖好？

港台英文節目《The pulse》訪問世界衛生組織（WHO）助理總幹事布魯斯艾沃德「是否會重新考慮台灣的會員資格」，慘遭「忠誠廢物」圍剿投訴，種種罪名包括「違反一個中國原則」、「違反電視通訊守則」、「污衊世衛名聲」，萬箭穿心。甚至人格謀殺騷擾節目記者唐若韞，最終逼使記者請辭。

整個過程，最高決策管理層沒有為同事為節目講過一句公道說話，任由這些惡言冷箭污水全方位攻擊，袖手旁觀。到了今天，通訊局有裁決，相關投訴不成立，毋須對港台作進一步行動。

原因包括「節目內容包涵了各種觀點，不應被視為違反《電視通用業務守則》中的公正規則」、「無證據顯示節目損受訪者聲譽或不公」。

好了，通訊局還節目清白，作為被投訴的機構，理應「歡迎裁決」，理應強調「香港電台節目一直都遵守公平公正原則」，甚至也理應讚賞表揚被無理投訴的節目記者啊。

統統欠奉，香港電台反而發聲明，表示會confessed懺悔﹗有甚麼要悔？做錯事才要懺悔啊，通訊局都說你無做錯，為何要堅持其實同事有做錯呢？

港台又表示，雖然該集節目沒有違反相關《守則》，但理解節目中就世衛成員議題上的表達方式已引起公眾強烈關注。這又是奇葩回應﹗既然無違反《守則》，無犯錯，那麼對世衛成員議題的「表達方式」引起「公眾強烈關注」，又有甚麼問題呢？七千警封隧道封維園也引起公眾強烈關注，難道他們也有做錯嗎？

通訊局都說節目內訪問世衛的做法無問題，為何機構不是「欣然接受」，反而自我置障，處處為難自己？

港台又表示已吸取經驗，並確保節目符合《約章》下的公共目的及使命。吸取甚麼經驗呢？未審先判的投訴經驗嗎？無做錯的同事得不到支援黯然離去經驗嗎？所謂的懺悔，是對政權，還是對員工呢？