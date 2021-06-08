民建聯成員、前荃灣區議員林琳，近日在Facebook轉發《香港警察Fans Club》一帖，原文如下（括號內的標點是我補上的）：「代一位警媽媽詢問下，由於家中有三位警員，想搵女朋友（，）有冇正常嘅女仔介紹下呢（？）」文字很短，帶給讀者的聯想卻很多，尤其是「正常」兩字，簡直觸目驚心。

通常寫什麼求偶徵婚啟事，即使自己並唔係咩新絲蘿蔔皮，都會循例訂個門檻，如「中學程度」、「五官端正」、「性格隨和」之類。這樣寫不是為了反映你的要求，只不過表明你也是「有正常要求」的正常人，讓潛在對象可以安心相睇而已。

如果你看到有公司登廣告，說要聘請「正常人」，你覺得那公司正常嗎？如有學校招生，申請條件是「正常學生」，你認為那學校靠譜嗎？現在那位絕望的警媽，把兒子的擇偶條件，量化寬鬆至「正常嘅女仔」這種不正常的地步，試問正常女仔點會唔驚？何況在今日香港，「正常」究竟代表什麼，恐怕也不容易定義；為免引起誤會，我覺得還是寫清楚較好。

在那位警媽媽心目中，「正常嘅女仔」可能需要符合以下七項條件：1、認同近年香港警察「嚴正執法」，從未違反警例；2、讚揚香港警察在721當晚的專業表現；3、堅決支持鄧炳強的正義；4、欣賞蔡展鵬出淤泥而不染的高尚情操；5、見到海港Sir的自拍照，會覺得佢好charm好man；6、看到警察今年6月4日吹熄街上的燭光時，會覺得他們很溫柔；7、渴望有一個寧靜的婚禮，不需要親朋戚友的慶賀。

以事論事，符合以上條件的女仔（不管你是否覺得「正常」），我認為香港還是挺多的。據林琳所說，警媽媽的三個兒子，分別是花樣年華的30歲、27歲和23歲，按理應該大受藍絲姨姨歡迎。如果年齡大一點不是問題，單身的葉劉也基本符合「正常女仔」的條件，警媽媽不妨考慮。阿蛇無女兼絕後的問題，必須正視，因為長遠來說，勢必影響社會穩定，成立「獨身配種委員會」，似乎刻不容緩了。