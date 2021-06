PSB擺明傷害強國戰狼BB感情,在六四32敏感時刻,上載鄒幸彤手持燭光的黑衣照,帖文大大隻字寫「在這悲傷的紀念日子,想念我們中國和香港的友人」。樂隊在去年七月国安法生效後立即關注,向香港所有的朋友附上歌曲Only the Dark。攞景冇界限,以暗黑向紅線強勁抽擊。歌詞突破英國佬兜兜轉轉的性格,直接叫人別懼怕,for only the dark/ can show you the stars/ I will be there/ the moment the dark/ reopens your heart。去年今日,肯定無人預測到此時此刻此模樣,李居士還糾纏門常開壞了龍脈風水,開口唱歌罷啦,只要唔係着黑衫,差佬唔使搜身都會明白佢噏乜。

李卓人囚中唱《自由花》有手足和應,劉頴匡改編E神的《明年今日》,改為《由零起步》。MV裏女友和他的區議員死黨棟篤現身,表現拘謹。由零起步,算係咁啦,若果有「花姐」2.0幫拖會好啲。由零起步,路會更荒蕪;人還未死總可看到變數,迴避暴風後再趕路。這樣,約定了,明年今日,縱使闇夜無星,還願負重前行。