拜登加強制裁中國企業，但仍然有不少內地科技渴求前往納斯特克交易所上市，十分奇怪。能上市的話，為甚麼不在深圳又或者來香港？內地生意人，特別是科技公司創辦人，有一種崇美意識，總是覺得能在納斯特克上市，方是真正得到美國科技界認同，不顧美國對中國企業的財政狀況監管愈來愈嚴，一旦出事，處罰相當重手。故此早在美國得到投資者確認的大型科技公司，如阿里、百度，既然曾經威風過，便了解到「紐約不易居」，回來香港作第二上市市場，有備無患。

無論中國的總體GDP增長如何快速，十年八年之內超過美國，成為世界第一大經濟體系，中國還是要看美帝面色！美帝控制世界利率動態和投資大勢，聯儲局的影響力始終不衰，遠勝中國人民銀行。原因簡單不過，就是人民幣不敢自由兌換，中環著名藍絲基金經理譚新強在他的明報專欄（6月4日）指出：「中國的真正短板絕非製造業，連半導體也不是，中國的真正短板是金融和傳媒。如中國能提升人民幣地位成功國際化，即使不能代替美元地位，但將對減低未來財政壓力，大有幫助。」

美帝擁有美元霸權，拜登提出紓困、基建及下一年度的財政預算案，總數近十萬億美元，未能加稅之前，美國將有極龐大財政赤字，新派貨幣理論（Modern Monetary Theory）學者認為赤字不足懼，發債便可解決問題，即是說美國財政部加上聯儲局印銀紙無限制，令其他國家恨得牙癢癢。

另一位曾受文革折磨，後來到美國修成正果的世界級投資家/教授、單偉建博士指中國經濟今天已實際上超越美國，升勢沒法擋，但是人民幣佔全球外滙儲備大概百分之二到三左右，微不足道，因為「中國的人民幣到現在還不是完全可以兌換的，在資本項目下有很多限制，基本是一個資本管制的監管的狀態……如果人民幣是完全可兌換的話，沒有道理不很快趕上美元……但是現在不具備這個條件，要是完全把資本控制給取消了，恐怕就會有資本外流的情況，可能會對中國的經濟產生很大的衝擊，就像2015~2016年發生的事情一樣。」（亞洲週刊5月31日）

單偉建說得非常清楚，中國沒信心處理資金外流，人民幣難以挑戰美元霸權仍會持續，上海取代香港不了！