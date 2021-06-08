當然，像馬山那樣的人比較悲觀，也欠一點衝勁。他臂力驚人，武功過人，只是一回戰鬥中傷了一目，左眼不大好使了，所以義士群組中不派他上前線，怕瞄準度不高，誤己也誤人。

即使當了二三把手，馬山仍一腔熱血，對兄弟重情重義，常練對他好，因自己身手不凡足以照顧身邊的人，二來，亦沒把馬山放在眼內──自己永遠是兄馬山等人永遠是弟，就是「兄弟」。

馬山歎氣：「破了血滴子，也有層出不窮的大內暗器，一人號令，天下的狗都趴上去出謀獻策，斬草除根。」又道：「我們極其幸運，才保一命。」

常練仍有隱藏之雄心壯志，他也明白難關之最，是勇闖深宮殺狗皇帝──這得看機緣看時勢……

當年以鐵傘功破血滴子，他們有功勞也有苦勞，而且上陣亦生死一線。破了血滴子，還有意想不到的暗器，馬山說得對。

「還有袖箭、吹箭、匕首、飛鏢……全皆餵毒，見血封喉──這點我們有心理準備。」常練道：「不過血滴子『聲色俱厲』，以架勢取勝，速提首級如探囊取物，震懾力強，難怪雍正盛怒，真大快人心。」

作為天子，竟遭「內奸」背叛？還讓逆賊得出破解之法？當然顏面無存，勃然大怒。

自己黏竿處隊伍出了內奸通敵，揪不出來，或遠走高飛流亡四海，或殺身贖罪免牽連他人，總之雍正恨得跥足吐血。找不到眼中釘，全部都是眼中釘！

心存疑忌，一個也不可信！

常練在地上灑了水酒：

「祭祭捨身取義的郝老七。」

（明續）