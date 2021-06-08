關於《金鎖記》，《張愛玲往來書信集》最醍醐灌頂是七五年十一月十二日寫給宋淇的這句：「你擬的改編電視劇的辦法再妥當也沒有⋯《金鎖記》與《怨女》可以參看，因為後者多出早年部份，本來是電影劇本」。啊哈，一向只知道她到了美國，用英文將《金鎖記》擴充成長篇，最早叫《Pink Tears》，後來正名《Rouge of the North》，跟住再用中文譯寫成《怨女》，沒有想到原來《北地胭脂》的枝枝葉葉，摘自一九四七年在上海為文華公司編的《金鎖記》劇本。其實比較聰明的觀察家，或者很久以前已經猜到了，事關我們這位文字界忠誠環保份子，非常善於「廢物利用」，創作原料一再循環，肯定不會忽然大嘥到把寫好未拍的劇本丟進垃圾桶，從大陸出來縱使沒有隨身攜帶，人肉檔案不會沒有儲存，十年八年後記憶猶鮮，對着稿紙一揮而就。

七六年一月十九日宋淇通知張，「《半生緣》和《怨女》（包括《金鎖記》）的電視版權總算解決」。由鍾景輝接頭賣了給麗的電視，《半生緣》共二十五集，七六年二月中首播，三月中結束，「祝鴻才的角色沒有原作那麼壞⋯總算還過得去。至少taste比廣東戲的啼啼哭哭要好得多」。懵到上心口的我因為當時不在香港，直到現在才知道有這回事，大驚小怪諮詢谷友，資深美指T立即舉手說看過，熱情的飛女V則搜到一版發黃剪報，文章題目《張愛玲神秘的女作家》 ，附印四幅造型照，最底一幅「郭鋒飾許叔惠」嚇到大家集體花容失色——大概插錯美人頭，那更似「笑起來像貓，不笑像老鼠」的奸角。