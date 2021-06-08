話說李居士李老師好像要開講香港風水七宗罪，開示政府與庶民，先拋出一條蚯蚓作魚餌，引人上鉤，上這艘末日風水列車，飽覽風水名勝。

第一宗罪事政總風水犯了「門常開」之罪。林鄭據說是天主教徒，不談風水，就以天主教所講七宗罪論之。堂堂政總下部褲穿窿，擺出歡迎來搞誘惑姿態，毛主席兵法叫「引蛇出洞」，煽動蛇蟲鼠蟻蜚蠊出動；毛詩亦有云：「天生一個神仙洞，無限風光在險峰」，故所犯者該為「色慾」。

此罪英文版為「lust」，翻譯為「淫慾」更準確。Lust不必然與性有關，正如中文淫雨，即雨量過多，同樣泛指超出個人所能承擔的慾望，簡稱貪欲。如此看政府總部總管，此罪受之無愧也無悔；一切都是比天高之主子安排，總管受到感召，以預備終生受制裁的代價，坐上這三煞位，貪欲皆出於太貪心為「不可使由之」的庶民之上的國家服務。罪不在總管，在於超級庶民配合天庭主子，基於求才貪欲推舉出來。

回看政總下部罪狀，號稱「門常開」，但設計師嚴迅奇接受《華爾街日報》訪問表示，本意在於給人口稠密城市構建一個開放空間，這是一道門，而非障礙。香港居住環境狹窄，政府好心留一個空位，給庶民呼吸霧霾，沒叫你呼吸什麼自由空氣，這就是貪；更沒叫你群聚感染政治病毒，人擠人即有違設計初心，然後僭建出所謂「公民廣場」，這就是庶民自居公民之淫慾。

即使大門常開，主人友善，身為客人也要講禮貌，未得主人家邀請，叫不請自來、送上門來自取其辱。主客易位，不守規矩，跟貪瀆同罪。以性侵案為例，強姦犯沒資格檢討穿防護衣太薄的受害者。又以小粉紅與人大之大哉論：以前也不能選港督，今日憑什麼要人人選特首？這就是貪。

庶民吃得飽、有撈拗，管它什麼制度、什麼鳥民主；民主就係庶民能有個主子，沒事搞事，就是壓抑不住多餘的慾望。但丁神曲對於慾望解讀是「過於愛慕對方」，對方者，貪慕民主普選人權也。欲求未滿，就像打麻雀貪吃十三么，冒險打出生章牌八筒，咪係唔見棺材唔流眼淚囉，早知棄糊咪幾好。十三么在台灣叫「國士無雙」，喂，你貴姓啊，以為自己是舉世無雙，收受外國勢力贊助的國士呀，陳生。

OK，本席為李居士代課老師，今堂審判拖延時間仲長過47人案，明日再度開堂續審其餘香港六宗罪。