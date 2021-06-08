加拿大女排隊在意大利里米尼舉行的2021排球國家聯賽（Volleyball Nations League,VNL）以3比2擊敗號稱世上最強的中國女排國家隊。

論名聲，中國女排是2016年奧運冠軍，更曾以五連冠稱霸球壇。這次帶隊的教練正是當年五連冠的主攻手郎平。而加拿大女子排球隊，根本只是一支業餘球隊，由業餘球員及學生組成。

一支以傾國之力培養的球隊，卻輸給了名不見經傳的業餘球隊，意外之餘，也勵志。 回看這場比賽，加拿大勝出，絕非實力驚人，而是中國隊實在太不濟。5局之中，加拿大隊攔網次數14次，每局平均攔截接近3次。而中國隊僅僅只有6次攔網。失誤總數卻達到33次，可謂送大禮。其中頗受矚目的三個後起之秀楊涵玉失誤8次、王媛媛失誤4次、高意失誤1次。讓教練郎平無眼睇。

有趣的是，以業餘之姿打低奧運冠軍，加拿大女排並未因此而成為「國家英雄」，沒有舉國歡騰，沒有總理接見。甚至絕大多數加拿大人根本不知道女子排球隊打敗了中國國家隊。相反，中國女排輸給了加拿大隊，卻成為轟動中國的新聞，中國輿論大表失望。運動比賽，對絕大多數熱愛運動的人來說，只是一場競技而已，輸贏都不太重要，享受的是運動本身。業餘加拿大女排隊員，賽後會重回自己的位置，或工作，或繼續學習，她們打了一場快樂排球，對她們來說，這只是人生其中一段經歷。

對中國隊、中國人來說，相信不是。

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