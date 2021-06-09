特區七宗罪繼續審訊。本席裁定第一宗為「淫慾」，餘下六宗，為免浪費法庭時間，亦因案情重大，不接受口供、不設陪審庭，本席說了算，速戰速決，判詞如下。

第二宗：傲慢。庶民傲慢，越要你們做的，越不願意做，正是有敬針唔打打罰針。政府傲慢，竟曾埋怨建制派議員沒好人才，又對神靈不敬，例如，當關公是擺設。

第三宗：嫉妒。小粉紅引用自製大數據，謂港人過去欣欣向榮慣了，到大陸富起來，給同胞比下去，此乃暴亂成因云云，此乃典型不誠實證供，不受採納。反而政府有妒忌庶民開心嫌疑，從臉色語氣到創新政策，無一不跟庶民對着幹，猶有甚者，處長竟妒忌自己員工節目奪獎受庶民肯定。

第四宗：憤怒。幾年來動盪不安，源於憤怒；參照過往案例，天下沒有一時憤怒，只有長期累積爆發的敵意。政府考驗庶民忍耐力，未能遵循中國人美德「百忍成金」，有金銀衣紙都唔要，天庭唔嬲就有鬼，導致特區經常鬧鬼。

第五宗：怠惰。怠惰者浪費時間，庶民追求追不到的風箏，影響勤力搵銀族，連區區行程半日之大灣區，都懶得集體動身。政府則區區一條紅線，都懶得畫好，將法律當沙畫，點畫都得。律政司濫於起訴，亦係懶得研究訴訟成功機率的表現。

第六宗，貪婪。此罪行與「淫慾」所指想要的超過需要的有重疊處，庶民在這方面牽涉罪行，刑罰將同期執行。庶民嫌五月過得唔夠喉，自訂35號，違反日曆基本法。政府有權用盡，貪圖權力之餘，更貪玩，玩死看不順眼的人，案例如民政署在5.35後，發警告信給超過百多區議員，轉發Beyond啲歌都關民政事。

第七宗，暴食。超級庶民肚滿腸肥到綁不到鞋帶，對國家光盤行動陽奉陰違，典型兩面人。政府中了自古以來青銅器鉛毒，活得像鼎爵杯上的饕餮神獸，依附政權者則自貶為吃相難看的禽獸。子華神一句「搵食啫，犯法呀」風行多年，可見香港幾咁「為食」。

七宗罪綜合判刑如下：無期徒刑，此乃根據「門常開」案例，原先設計開放給公眾，最後要設置重重圍欄，政總中人自我囚禁在權力的籠牢裏，外面皆為無邊無際監獄。判不判刑，香港也在終身監禁中。