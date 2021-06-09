都是信奉同一個主子，還是有高手低手之分。

林鄭明顯是政治低手，她最大功績就是滿身的傷勢，反送中日夜被罵、行動受限；後期便借家人的口，訴說自己做特首被家人反對。再後期不停炫耀自己被制裁的傷疤，說預備了一世被制裁云云。

一切都是「受傷博主子同情」，無功勞都有苦勞。

不過就如何柱國反擊，「自己攞嚟」。反思為何搞到自己和整個香港被制裁，往小裏說是沒有自省的能力，往大裏說，就是無替阿爺排難解紛的本事。

胡錫進完全是高手，他外號「胡叼盤」，無論風向議題如何轉，他都能「自圓其說」，把那些難題一一接住，不會讓炸彈落地爆炸，傷及阿爺。

近日最佳例子，便是美國軍機飛抵台灣，美其名運送疫苗，實際卻是宣示美國軍事實力，彰顯「大佬睇住台灣細佬」的決心。最糟糕時，胡錫進之前為了替主子造勢，警告台獨份子，曾經寫過「社論」，聲稱只要美國軍機膽敢飛入台灣領空，台海第一槍便會打響，解放軍一定會驅逐美軍，打下飛機，更稱這是中國的底線。

現在說話太滿，美國軍機大大隻就在台灣降落，沒有問過解放軍同意，這下是否「觸碰底線」，像老胡所講，要出兵呢？

北京當然不敢如此行事，結果千萬網民心急如焚，開始質疑「底褲都給脫了還有甚麼底線」？這是玩火的民族情緒，一旦控制不了，只會傷及主子。

好一個胡叼盤，他沒有迴避自己曾經的「底線預測」，反而就此理順澄清，說美軍的行為「切香腸方法處理台灣問題快要切到自己手指」、「台灣當局淡化軍機抵台，明顯不想得罪北京」；再創作新借口，「我們已經掌握了幾時開戰的主動權和底氣」！我的天！把「不敢開火」的行為演繹為「我哋有主動權」，再把台海戰爭演繹為「台獨份子渴望我軍衝動轉移蔡英文島內政治危機」。

胡錫進不會像林鄭般，只懂哭哭啼啼，卻不懂大腳解圍。林鄭幾時有這種手段，還怕689甚麼？