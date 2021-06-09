強迫人們不再提起，強迫人們遺忘，禁止悼念8964，先封維園，差人密佈如臨大敵；虎視眈眈，有查錯冇放過，結果呢？

沒有維園的燭光、沒有歌聲、沒有俯首下心的哀悼、沒有人群聚集， 但又怎能令人忘記二〇二一年的六四？在黃昏燈影裏那七千個如鬼魅般遊走的人影，匆忙穿越過的路人，園外的佈防、園內的詭異氣氛，好好的一個城市，一座大花園在今年此時變了樣， 愈要叫人們忘記，愈有印象中更深刻的人與事不期而至，像今年的法律人支聯會副主席鄒幸彤；從被捕到保釋後出現在紀念民運人士李旺陽逝世九週年的詩歌聚會，她每一次的發言都令人欽佩動容，她有那種砍頭也不回頭的決心，她鐵骨崢嶸、正氣凛然，令多少打壓六四派們愧煞。

這位奇女子叫今年的六四更叫人無法忘記，無端抓一個人或強砌罪證去關許多人的恫嚇威脅，也許一時得逞，但終歸會成為污點，鄒幸彤提到在她被拘禁三十多小時後原來要她上法庭，又突被通知盡快離開，當局者的改變被她認為是因為看到了輿論的風向和力量，是舉棋不定下的妥協是唔敢去到太盡，為此她感謝支持者的救命之恩。難得有這份幽默感，讓我們看到邪不勝正的力量。

法律界的奇女子有一向敢言能言令人佩服的吳靄儀，因為今年六四我們又見識了這位後起之秀，她們兩位身上，看到了大氣磅礡能言常人之所不能言，能針對時弊痛下針砭，是專業的修為素養而拳拳到肉；是大無畏無懼無所顧忌不怕犧牲的英雄本色，是面對打壓隨時準備付出一切的決心。