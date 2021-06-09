──不過同路人是祭之不盡的。

被背叛一役，雍正當即下格殺令、連坐令、誅九族令──整個血滴子團隊每一人及其家人親友，均格殺勿論絕除後患，除了忠勇媚主邀功之鷹犬、大內高手，還有設計圖、研製升級之兵器……一件不留。所有提及、寫過此事者，也遭處決。

多疑善妒心狠手辣的雍正，江山是如何打下來的？

父王康熙駕崩前幾天，喝過他送上一碗人參湯；母后烏氏對他殺害囚禁放逐兄弟而奪得帝位，沒半點喜悅，反而不屑、怨恨、雖然對那把遺詔中傳位「十四子」被竄改為「于四子」之傳言絕口不提，但處處唱反調，不配合，拒絕新帝的行禮，勉為其難地當上皇太后，仍堅決不肯由永和宮搬遷到寧壽宮去，直至病死。

對父母如此，「九子奪嫡」當然是他偉業。記得康熙存活下來的兒子有24個，其中9個參與了帝位爭奪：大阿哥、二阿哥、三阿哥、四阿哥、八阿哥、九阿哥、十阿哥、十三阿哥、十四阿哥，爾虞我詐各懷鬼胎明爭暗鬥，結果是四阿哥胤禛勝出，謀母弒父手足相殘，雍正登上最高權位寶座。

雍正最妒恨什麼太子黨、三爺黨、四爺黨、八爺黨……或人才濟濟，或人緣比他強，或團結能力比他高，宮中爭鬥，步步驚心，稍一鬆懈，略為仁慈，放寬半分即退無死所……

宮廷與江湖，都是血雨腥風，秋後算帳，還以言入罪，務必清除異己。

俠士義士若不流亡，也得「翹辮子」。

常練把辮子盤在額頭，上路了……（明續）