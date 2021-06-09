香港島半山家長和名校學生最關注的世界高等教育研究機構（QS）公布二〇二〇年度世界大學排名，又公布了！

不出所料，美國麻省理工學院（MIT）連續第十年世界第一，英國牛津大學緊隨其後，特首林鄭表示對美國制裁義憤填胸、但是兒子又身處的美國史丹福大學，與英國劍橋大學，則叮噹並排第三。

香港大學繼續為香港七大之首，可惜全球排名被北京大學超越，在亞洲排名慘跌兩位。

QS是英美白人世界對全球大學實力專業審裁機構，其指指點點的定位權威，理所當然，第三世界低端人口，全無質疑駁嘴的資格。

不過若持平一點，由特首林鄭所稱的中國人的尊嚴角度，英美聯手，打造以英美為教育文明標準的大學評級制度，是一種學術帝國主義的行為，看準了中國人家長崇洋戀英美的民族基因，不斷強化「月亮是外國的圓」的自卑迷信。

MIT哈佛、劍橋牛津，固然永遠囊括前位，跟在後面的什麼北大清華、港大中大，一年一度，英美白人帝國主義者用一條繩子暗中牽扯：今年讓北大高過清華，明年又故意放水給清華領先。英美白人權力機構年年的拔高這頭、壓低那頭，不免在學生群組通消息、校友敘舊、互相評比之際，引起的一顰一笑，又幾家歡樂幾家愁。

例如今年香港大學就被北京大學「超越」了。我趕快向大陸的群組朋友報喜：大家快看，什麼孫中山醫學院百年母校，不行了，連西方也承認香港被大陸超越了，香港人包括林鄭幹嗎尾巴還翹得這麼高呀。如果我是清華北大畢業，即使在許多年前取得的博士，那時母校所得QS的評分明明低過香港的珠海書院，我也會獲得報仇雪恨終於翻身作主人的快感。

然而一家大學排名高低，到底如何綜合計算，一向有爭議。是比賽諾貝爾得獎者誰多、論文獲認可學報發表頻率誰更高，還是少數族裔華人教師在美國認可的香港蘋果日報華文專欄控訴另一華人抄襲的學術考證，扒疏搜索，更為賣力爭氣拚老命？是比拼美國國防部特許軍事高科技研究認證還是捐款數目亦即比賽錢多？還是以此類推，中國留學顧客數目那一家最人頭湧湧，然後邏輯上亦以市場口味為尊，也包括各大學的學生飯堂的蘭州刀削麵烹工、叫香酥鴨是否免費附送白飯，也要文化多元的加入大數據綜合評析？

不過無論如何，希望香港的特首停止向美國口頭叫罵，欺負拜登老邁，包括恐嚇美國要反制裁。否則把美國人惹毛了，人家主動制裁香港學生留學美國，選科限制、簽證刁難，花園道官員的呼喝臉色，突然加強種族歧視指數，一概與中國看齊，香港半山區和淺水灣的家長和Band One學校學生，才炒媽拆蟹的義憤填胸呢。