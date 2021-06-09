星島前主席何柱國突然開咪鬧特首，連日成為媒體熱話，我只感到莫名其妙。你見到一隻過街老鼠，不會罵牠骯髒；見到一坨屎，更不會罵它臭。今時今日罵林鄭，到底有何意義？我實在看不透。

一般來說，罵人除了令自己爽，不外乎幾個目的：使對方難堪，貶損其聲譽形象，以及藉着揭露他的過錯，讓他承擔後果。但林鄭月娥的民望名聲，早就不存在了，你怎可能傷害不存在的東西呢？

林鄭也沒有過錯可讓你揭露。你數得出的，都是赫赫揚揚的政績。任內三年，她為北京屢建奇功，不斷迎難而上，為「港版國安法」和「完善」選舉制度——何柱國難道覺得不好？唔好就出聲喎——創造百年難遇的有利條件。前幾屆特首立過什麼大功，你講得出嗎？

林鄭受了幾年鍛煉，彷彿武俠小說主角巧歷什麼奇遇，已練成金剛不壞之身：被美帝制裁、受千夫所指，還有她自稱的「斷六親」。以上每種懲罰都是獨當一面的，加起來就是「攞你命三千」。然而殺不死她的，只令她更強大。

如今林鄭月娥依然居高臨下戚眉戚眼，還懂得貌似自怨，實則自豪地炫耀自己被制裁、斷六親，將傷痕包裝為戰績，把弱點轉化成優勢，仲點會有得輸？當全身都是死穴，就是沒有死穴。

很多人估計，近日有陣營不斷炮轟林鄭，是為下屆特首選舉造勢。那就更加不值得香港人關心了。只有西方特色民主選舉，才需要公民關心、討論和參與，但中國人不吃這一套。香港實行「完善」的選舉制度，即富有中國特色的選舉，並不需要草民過問。

中國特色選舉是什麼呢？簡單打個比喻，就是皇帝選宮女，豈容你說三道四？唐詩人章碣寫過一首詩，叫〈東都望幸〉，就是諷刺科舉時弊的，詩云：「懶修珠翠上高台，眉月連娟恨不開。縱使東巡也無益，君王自領美人來。」說洛陽宮女都懶得打扮，因為知道皇帝即使東巡，也會帶着長安的美人，輪不到自己受寵幸。

千餘年後的特首選舉，依然跳不出「君王自領美人來」一句，可見中國文化的屹立不倒。