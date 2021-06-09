一個人年紀大了真沒辦法，不但記憶力嚴重衰退，想像力也同時枯萎，宋淇引柯靈文章，說西安製片廠改編《金鎖記》，名字換成《昨天的月亮》，上網找來找去找不到線索，我腦筋怎會這麼周轉不靈，沒有試試《昨夜的月亮》？月亮不是合該掛在夜空嗎？結果專欄一見報，馬上接到俏花奴通知，另外一位張姓讀者也來函相告，可見高手不但在民間，也在譯林——七二年十二月十七日宋先生去信張愛玲，「我的雜誌叫《文林》，廣告句子為：“文章千古事，經冬猶綠林”」，翻譯文章當然也是千古事，這綠林裏好漢着實不少哩。經一事長一智，七六年二月麗的電視播《半生緣》，同時賣出版權的《金鎖記》宋先生說排在七月份與觀眾見面，萬能的谷歌竟然也找不到，我靈機一動輸入《怨女》看看有沒有反應，可惜證實自作聰明。

宋淇信中三番四次報告台灣中影的電影版《怨女》動向，八八年九月十日「《怨女》本指望參加影展得獎，結果落空⋯洋人現在不容易騙」，九二年四月三日「《怨女》去參加柏林電影展，鎩羽而歸」，原則上忠於事實，可是犯了技術性錯誤。首先，《怨女》參加的不是柏林影展，是康城；其次，它入圍的不是競賽部份，是觀摩性質的「某種注目」，這單元直到一九九八年才開始設獎，之前被邀請在此出現的影片，唯一可能得的是頒給導演第一次或第二次執導的金攝影機獎，《怨女》是但漢章第三部作品，所以根本無獎可得，洋人不容易騙是真的，但「鎩羽而歸」之說不確。這個倒不必麻煩谷歌，《怨女》我是在康城看的。