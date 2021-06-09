蔡瀾大哥嘅星期日專欄，係左丁山必讀精品。近月蔡大哥唔寫美食、遊記，以及佢嘅收尋物件（例如枴杖），改為寫邵氏影城故事，以及佢跟隨邵爵士學習，走進電影圈之耳聞目睹，千奇百怪之電影界奇談，尤其令人看得眉飛色舞，蔡大哥見多識廣，記憶力特強，由佢寫邵氏電影野史，直情係明益讀者，坊間已有好多本蔡瀾嘅美食暢銷書，現於蘋果刊登之「邵氏系列」，必定可以在連載完畢，加插舊日圖片後，結集成書，成為研究香港電影之必備參考書。其實未待成書，編寫香港地方誌諸君，已應部署訪問蔡大哥，搵佢做口述香港電影史。記得1960年代邵氏電影崛起之前，香港粵語片稱霸一時，有咗邵氏、電懋兩大公司，捧紅林黛、尤敏、樂蒂、葛蘭等國語片大明星，國語片先至開始成為本港電影主流，其後邵氏獨領風騷，稱霸影壇，令香港電影完全征服東南亞，成為香港文化史之重要部份。

蔡瀾寫人特別精警，左丁山從中學習，發覺蔡大哥每次提及邵爵士愛人方逸華，下筆含蓄，僅寫兩三句啫，已經勾劃出一位皇帝寵幸東宮之性格及行為，令人會心微笑。例如在李翰祥一文中，有下列三處：（一）當他在外面失敗後，回頭來找六先生再給他一個機會，方小姐當然大力反對，但六先生就是有那麼大的氣度，把他請了回來；（二）佈景越搭越大，花錢如水，李翰祥所要的，直接由六先生批准，方小姐屢次向六先生投訴李翰祥不給她面子，嘮叨起來就是一個多小時；（三）從來不看製作預算的六先生，經由方小姐手中交來一叠叠的帳目讓他審視……

皇帝身邊的女人，就有這麼厲害，恃才傲物的大將，終有一日栽在皇后/皇妃的手上，不是備受寵愛的皇妃的話，皇帝那有耐性聽她投訴將軍個多小時？職場的男性女性、高管，千萬要記着這一點。

最近亞馬遜以84億5千萬美元吞併MGM（美高梅），進軍荷里活，將與迪士尼、Netflix一較長短，好戲在後頭。MGM擁有007占士邦系列電影的50%股權，MGM對占士邦的製作完全放手，讓50年來持有另外一半股權的Broccoli/Wilson家族自由創作。著名編劇家John Logan（屢獲奧斯卡提名）6月1日在紐約時報發表文章，籲請亞馬遜好好保護占士邦，不要用大公司大企業的控制手法來處理占士邦電影。內裏原因？大企業內有不止一位方小姐呢！