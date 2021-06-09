五月十九日，鄭月娥政府宣布關閉駐臺辦事處，其後解釋說：「臺灣近年粗暴干預香港事務，支持破壞香港繁榮者，港府故有此決定。」臺灣基督長者會牧師黃春生質疑道：「港人今欲避地他邦，多選英、加兩國，兩國甚至修改法例與之方便，香港當局為什麼不關閉駐英、加辦事處？至於臺灣，其實並無為港人改法，反而收緊了來臺定居政策。」黃春生所言是實，但不是臺獨思想迷心，不會有此一問。

新中國向來嚴於己而寬於人。例如香港公安副處長郭蔭庶曾正告美國彭博新聞記者：「二零一九年香港之亂，由美國發動，我們已掌握證據。」但鄭月娥政府卻既不出示美帝罪證，也不關閉駐美辦事處，只是嚴刑懲處受美帝指使「破壞香港繁榮的」香港人而已。

又如鄭政府為防肺炎瘟疫，四月三十日宣布：「菲律賓、印尼等地國民來港作傭人者，一律須注射疫苗。」不料菲國外長洛欽斥為「種族歧視」，成命即於五月四日收回。至於香港小民如大學生、工人等，有敢不注射者，則或遭禁止上學，或遭剝奪工作權利，決無假借。可見香港當局並無種族歧視，最多只是歧視港人而已。

臺灣是中國領土，與美、英、加等外國朋友，怎可同日而語。所以鄭政府駐諸國辦事處決不能關，駐臺灣者卻非關不可。黃春生把臺灣視為獨立國家，自然不明白其中道理。