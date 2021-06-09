加拿大公共衛生部啟動了疫苗傷害賠償計劃，該計劃規定，任何對疫苗發生嚴重不良反應的人，只要提交一份索賠問卷，就有資格根據該計劃獲得賠償，該問卷涉及的問題包括：

你在加拿大哪裏接種疫苗？疫苗接種地在哪個省或地區？疫苗接種日期是在2020年12月8日或之後嗎？接種疫苗造成的傷害是嚴重的、永久性的，還是導致了死亡？

在2020年12月8日或之後接種了疫苗的人，若遭受嚴重的永久性傷害或死亡，索賠申請會被考慮。

迄今為止，加拿大有兩個健康人士在接受疫苗注射後死亡。跟香港相比，顯然香港政府採購的疫苗安全得多，香港政府承諾的七位數字賠償，從來不曾啟動，雖然有數據證實數十個死亡者在死亡前不久曾接受過疫苗注射，不過他們的死亡原因統統是死神急Call，與疫苗注射沒有直接或間接的關係。

疫苗如此安全，難怪香港政府竭力邀請港人接種，甚至以抽獎作誘惑，獎品更是香港人最沒有辦法抗拒的物業。其他國家的人看到香港人注射疫苗不但有可能抽中物業，更有可能獲得七位數字賠償，徹底脫離貧窮宿命，即使死了，也可能改變家屬世代貧窮的命運，一定羨慕得不得了。肯定很妒忌香港人擁有那麼好的政府，為港人選擇了從未出現過意外的疫苗。

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