夏日炎炎，蟬鳴四起，待在家裏不出去湊「熱」鬧，看書寫字，電話響，北京朋友打來的，閒聊天。

一如既往，北京朋友一開口，格局就大了，縱論天下，連厄瓜多爾總統選舉都不放過，順帶說中美洲形勢，我沒他那麼高瞻遠矚，畢竟離得大遠，興趣不大，禁不住打了一個哈欠，竟隔山隔水給他聽到，連忙轉換話題，說美國人真不是東西。

我精神一振，也跟着說美國人不是東西。北京朋友說，以前只覺得特朗普不是東西，不料拜登更不是東西，特朗普禁止美國企業投資三十九家中國企業，現在拜登政府卻禁了五十九家，太不像話了。我本來對這件事不大了了，幸虧前兩天看左丁山文章提起過，居然接得上嘴，沒令北京朋友失望。

我便說，這就是要會得帶眼識人的重要性了，你看，當初特朗普競選總統，中國人多麼起勁幫忙，在美國的華人有組織有目的助選，比俄國人還賣力，硬給特朗普塞了一大批選票，結果才發現上當，幫了一個王八蛋大忙。四年之後，為了趕特朗普下台，拚命去捧拜登的場，現在知道又上當了，原來拜登比特朗普更王八蛋。如今又恨不得特朗普回巢。這不是給美國人耍得團團轉還一次又一次給他們遞刀子嗎？怎麼還不吸取教訓呢？還跟美國人做什麼生意呢？還買美國的國債幹什麼呢？為什麼還不把在美國的老婆孩子接回祖國呢？還不——這時候電話那頭一點聲音都沒有了，可能北京朋友嫌我不夠水平，氣得把電話掛掉了。