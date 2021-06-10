過了一星期，大部份人仍覺不平，為何港人年年井然有序的悼念六四；被世界喻為一道美麗溫馨的風景，也喚起有良知有血性的人對當年逝去的亡靈之追憶以及對生者的撫慰；為何今年就這樣硬生生的被砍斷了呢？

國安法如毒蛇如猛獸乎？國安法之下被包裝的任何規定已把人嚇怕了嗎？你我以及更多人已失去點起一支燭光的自由了嗎？只是，誰料想到兩位支聯會的核心人物此刻身入囹圄正受着牢獄之災。今年六四有一位一直未被大部份香港人熟悉的法律人，現任的支聯會副主席鄒幸彤平地一聲雷，因為六四這一次被逮捕，也因她鐵骨崢崢的話語，她有如一個優秀的籃球高手，以一個個漂亮自然熟極而流的灌籃姿勢又入了一球又入了一球；贏得滿場觀眾的喝采。人心鬱悶了太久，在無人願做英雄烈士的年代，是誰逼迫她不顧一切的喊出砍頭也不回頭這樣的豪語？一個優秀的法律人大律師又正值壯年，前途無限，像她的前輩那些法律人為理想而犧牲那麼多，甚至失去自由，有了前車之鑑，難道她不怕重蹈覆轍嗎？鄒幸彤的例子叫人看到太多無法掩蓋的事實，也使得佔盡上風的鎮壓派被打了大大的一記耳光，這一役她喚醒的是多少強權厲法之下也無法遏止的顯示出民心向背，她的一言一行忍不住叫我們喝采的是那一身的正氣、那無畏無懼的勇氣，那字字鏗鏘超越她年齡的見識，她明明白白的告訴你，什麼都不怕。

她喚醒的是人們心目中有那一把尺；手上的燭光、心中的火光仍未熄滅也永不會熄滅，再多的恫嚇打壓也改變不了。