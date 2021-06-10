Calgary時間6月10號，亞省開始第一階段解封，食肆開放堂食。不知道有多少人像我一樣雀躍地等待着餐廳開門，第一個衝進去飲早茶？吃甚麼倒不重要，只是想感受一下人氣，想置身在人群中。

疫情持續一年半了，限聚令時斷時續，但絕大多數時間食肆禁止堂食。而且限制人群社交，單身者只能與固定的兩個密切接觸者見面，但不能邀請朋友做客。所以，很多人實在厭倦了一個人在車廂中進食，或者一個人在家對着電腦進食，疫情下，不知有多少人心理健康受到影響？始作俑者絕對是地球公敵。

幾個月前的短暫解禁期內，我去一間餐廳飲早茶，點心即叫即蒸，水準尚佳，但我吃得很不是滋味。整間餐廳，除了我們兩個人，只有另一桌兩個客人。兩張餐枱一頭一尾，相隔好幾個社交距離。餐廳安靜得令人不安。飲茶該有的要素：熱閙欠奉。

遙想疫症前的世界，去飲茶要等位，茶樓內一片嘈吵，侍應推着點心車，一張枱一張枱推介特色點心，遇到熟客，停下來聊幾句。大家沉浸在熟悉的氛圍中，這就是港式早茶的味道。茶客其實不怎麼在乎吃甚麼東西，反正吃的是酒樓的人氣。

我們離開我們熟悉的世界，實在是太遙遠，也太久遠了。一壺茶、一籠點心、點心車與吆喝聲，彷彿是穿越的道具，帶我們回到曾經美好的過去。

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