畢明推介日本清酒，6月8日中午十二時開賣，老友S十一時半就開定電腦，十二點搶上網，㩒呀，㩒呀，輪到佢時，日本清酒已經售罄，老友S又一次失望！畢明推介乜嘢酒，老友S都要買，次次買唔到，冇符！畢明推介美酒如此暢銷，證明香港知音人數目不少，而且荷包有錢㖭！飲靚酒嘅需求係好大，但有冇真金白銀話買就買，關乎有效需求（effective demand），咁就要講究報紙讀者有冇銀！

畢明例子說明，蘋果讀者嘅有效需求好大，如果廣告公司做media buyer唔明白呢一點就好失敗，有負客戶委託。但今時今日嘅香港，啲廣告公司即使推薦客戶在蘋果落廣告，但客戶唔敢落，有乜原因，唔駛講到明啦！一啲報紙冇人睇嘅，都有頭版廣告宣傳谷針，反而蘋果全港獨家——冇，點解呀？在政治凌駕商業決策年代，就有如此畸形現狀。點解知道有啲報紙冇人睇嘅呢？大家去7-11報紙架望吓就知，左丁山好鍾意睇7-11報紙架上（上午七時）有邊啲報紙，通常蘋果嘅紙數唔係第一就係第二，第三第四多係明報與星島，紙數比阿一阿二兩份少一半以上，第五第六就係經濟日報與信報。南早要收埋付款櫃枱，出句聲，店員先至會拎出嚟。至於其他報紙，一齊收埋叠在同一個架，加埋總數不足十份，香港廣告商唔通盲晒眼，去7仔或OK數報紙，或站在皇后大道中睇報紙檔都唔識？非也！只因佢地知道在蘋果落廣告後，就會收到強烈勸諭，明知蘋果有最大廣告效用而詐盲啫！

蘋果日報專欄有幾位公認偶像，畢明係飲家偶像，蔡瀾係食家偶像，葉一南開辦大班樓，努力之下成為亞洲最佳餐廳，當然係餐飲業偶像。畢明「賣酒」係銷路保證。大班樓呀，你想訂位冇咁易！蔡瀾大哥呢，佢寫嘅字被追捧，一幅書法三個字：笑着過。在中國「書畫網上拍賣會出售」估價8,000-10,000港元，拍賣成交價係港元68,750！可知蔡瀾fans幾有effective demand！若果以稿費計，每隻字要二萬二千九！蔡大哥以後寫字會「投稿」邊一處？