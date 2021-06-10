如果我話德高望重的宋淇先生份人其實幾八卦，宋公子不會發律師信告我誹謗吧？以《怨女》搬上銀幕為例，請看他怎樣說內定女主角楊惠姍。八六年四月二十八日，舊同事黃也白代表中影打聽版權：「他說因為旗下女主角楊惠姍⋯⋯再也不能演小姑娘，不容易替她找適當的角色，所以非要《怨女》不可。」八六年七月十七：「因為她已超齡，不能再演少女戲。」八七年二月十日：「導演和女主角大鬧桃色新聞，導演太太是蕭颯，名女作家和編劇，在報上寫了一封《致前夫的信》表示傷心和決絕。社會輿論當然沒有保留地支持她，而女主角和導演身敗名裂，公司只好放棄。」之後掌舵人換上但漢章，由夏文汐主演，你以為事情告一段落，誰不知八八年四月一日又重提：「他們原來想給楊惠姍演的，楊曾屢獲最佳演技獎，導演是張某人（名字一時想不起來），張的太太是蕭颯（名小說家和編劇），三人一向被稱為鐵三角，誰知張和楊二人在外同居了很久，只瞞蕭一人⋯⋯」張某人是張毅，因婚外情被逼退出影壇，和楊惠姍同往上海創立琉璃工房，去年十一月逝世。

宋先生似乎對超齡女明星特別關注，八五年五月十六日：「有人最近接觸我，說張艾嘉（與林青霞齊名的台、港雙棲女星）有意把《赤地之戀》編成電視集，自己做監製並飾戈珊一角⋯⋯她在外也聽到很多關於你的事，知道你平日為人一向與眾不同，所以只好求我委為轉達⋯⋯」攞膽的是這句：「她今年已卅一，星運下沉，所以改行做監製。」女人三十一枝花呀！白流蘇話齋：「她們以為她這一輩子已經完了麼？早哩！」