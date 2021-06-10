五月二十二日，香港一位公安在宿舍見同袍有豔婦，趨前強吻，不幸被捕；三月，公安局屬下國安處長蔡展鵬光顧色情按摩店，正自受用，孰料同袍掩至檢查，無所遁形；去年八月，有當值公安乘興赴青樓，郎情妾意之際，又因同袍巡查，撞破好事；同月，公安吳世平在鐵路站電梯上，見上一級有好女俏立，取手機從下偷拍其裙裹胯間物，可惜事敗就擒。甚矣，美帝之無孔不入也。

春秋時，齊景公因魯國有孔子輔政，恐將霸諸侯，於是「選齊國中女子好者八十人」贈魯定公，定公如獲至寶，日夕尋歡，荒疏國政，孔子唯有辭官他去，作歌寄意：「彼婦之口，可以出走；彼婦之謁，可以死敗……」這是以美人計壞人之政（《史記》卷四十七）。

現在，美帝懼我新中國霸天下，因師齊景公故智，立法會保安事務委員會主席陳克勤五月十三日就上電臺，一針見血指出：「蔡展鵬事，或關乎外國勢力。」上述四位忠誠勇毅的公安，無疑都是落入了美帝悉心布置的色情陷阱，其過失猶如立法會議員謝偉俊之論蔡展鵬等，「比不按紅綠燈指示過馬路」還要輕微。美帝是有心抹黑我公安的正義形象，港人只要看清楚這一點，則公安辛苦鎮壓民變之餘，得享享溫柔，調劑身心，何嘗不是美事，管教美帝賠了夫人又折兵也。