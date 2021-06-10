近日大陸網上有篇惡搞張愛玲名作的潮文〈傾城之戀2021〉，頗引起國內同胞注意。深圳警方調查後，迅速拘捕了四十二歲李姓男作者，控以「虛構事實擾亂公共秩序」，並依法對他施加「行政拘留五日」的處罰。

〈傾城之戀2021〉講什麼呢？全文只三百多字，說住在廣州南沙的男主角，跑到荔灣與小三幽會，其間男人「與攜帶病毒的大媽在紅塵中插身而過」，染上肺炎，然後男人回到南沙，小三去了深圳，男人怕妻子知道他有情婦，就瞞報了行蹤，結果導致深圳廣州出現了傳播鏈⋯⋯

文章結尾說：「在隆隆的國罵聲中，兩座數千萬人口的城市，因為他們偷偷摸摸的愛情，瞬間，傾覆了！」看過〈傾城之戀〉的人，大概都會心微笑，知道作者只是戲仿張愛玲金句：「也許就因為要成全她，一個大都市傾覆了。」如果二創得這樣明顯、起這樣一個搞笑標題，大眾依然看不出作者有心「致敬」，反視之為「造謠」，那我只能說是中文教育的失敗。

若說文章有「擾亂公共秩序」之處，我覺得不在於它明顯的虛構，而是在於它隱含的真實。你說肺炎病毒源自隕石（此乃「中國天津疾控中心」去年發表的論文主題），不會被指「虛構事實擾亂公共秩序」，因為大家都不相信。

然而你說一個男人背妻出軌，因瞞報而引爆疫症，即使角色細節是假，你也心知肚明：是真的，現實是有這種事的，這是人性。台北一個萬華茶藝館群組，就不知有多少條傾城之戀傳播鏈了。〈傾城之戀2021〉的「罪行」，是假中有真，而真相不管以什麼形式出現，在大陸都是「擾亂公共秩序」。

1983年4月22日，劉以鬯也曾根據太古城巴士站死亡車禍，虛構短篇故事〈打錯了〉。劉以重複的文字與情節，幻想兩個現實：一個是男主角下樓搭車，被失控的巴士撞死；另一個是男主角出門口時，接了個打錯的電話，令他遲了數十秒抵達巴士站，避過一劫。生與死，說穿了只取決於偶然，細心一想，你是否也感到不安呢？劉以鬯活在今日大陸，寫這樣的故事，說不準也是「虛構事實擾亂公共秩序」。