當今之世，不管世情無論疫情，完全不管就會被人管，管太多，頂唔住，更何況啲官唔到你管。不看新聞，會變舊人。看太多政經新聞會傷眼傷肝，但係又唔需要對新聞完全戒口。

識得睇，唔好睇僧面，要睇鬼臉、唔好睇局面，要睇變臉。變臉大師，都係娛樂大家，娛樂吓大家啫。

比如說，張炳良不忌諱47人初選冤案，身為前民主黨創黨成員，勸進民主派參選，不參選又何必組黨……喎。

嗱，唔好咁快就艱難苦恨繁霜鬢變杜甫，正一攞嚟苦。

一粒沙中見世界，要由前局長觀照到鹽焗腸，係咪好開胃呢？誰說組黨為參選，敢稱結盟只求官。連任落敗有勝算，請君入局進侯門。君不見民建聯醬缸培養出幾多盅焗腸？由號稱民主建港，到主打「變革香港」，卒之得到月娥改口風一讚，提供了許許多多治港人才。

民主黨推出過治港奇卒之中，最奇峰突出者乃馮煒光，成為梁振英旗下一代自宮發炎人。前同黨張炳良亦曾為689麾下，做過運房局局長，你想想，能夠為689處理房屋問題，唔好話唔好玩。那麼勸前黨友參選，認為「選委會」未必不會選出被委任的民主派人士，是否苦口良藥，紙紮花瓶也有它的價值呢？

當前局長想起前匯點黨友楊森，唔知會好嬲定好笑。

唉，千言萬語，不要只見森林，而不見樹木。從傷感森林，挑一株百年一見的一件樹人看看吧。我見久違了的前運房局長，就想到自宮發言人，現在應該比振英柱國更猴急，想起馬騮拗撈咁嘅樣就好好笑。

嗱，話係咁講，唔代表我真係咁話，我諗吓諗吓呢班人樣，都唔係幾頂得順。話時話，一路寫，我一路睇緊嘅唔係新聞，係Netflix嘅紀錄片《72 Dangerous Animals: Asia》，選出亞洲72種對人類最致命動物，排名仲要分先後。又搞選舉？咁都有得選？唔追到選舉最後一集都唔知道，原來獵豹入唔到十大，鹹水鱷又唔夠冠軍「立方水母」毒，何以故？神出鬼沒毒死幾多泳客都冇人覺。係，唔經唔覺嘅先至最致命。原來禽獸都比唔上鬼鼠、冇腦、連冷血都冇嘅水母，真係失威。

又話時話，香港人拍人的紀錄片有害國安，不如看外國勢力拍亞洲危害人類安全的紀錄片，識得睇，其實都睇到，對這些危險動物帶來最大安全危機嘅，就係人。