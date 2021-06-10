到么鳳買鹹乾花生，愈來愈少地方有售了。店員說：「這款不脆的。」我當然知道。店員再提醒：「這款不脆的。」原來，港人食慣萬里望、天府，酒樓小碟擺鹽焗，都脆口的；鹹乾花生特點卻在煙韌和嚼勁，顧客買得自應知道，但「投訴之都」往往找碴，所以店員先此聲明。

有位師兄愛吃極腍的公仔麵，每次叮囑茶餐廳煮到透，結果上枱還是不照辦。一方面可能廚師嫌時間長懶得搞，一方面可能廚師另有考量：通常客人只會要求爽口彈牙，莫非樓面落單聽錯？安全計，畢竟爽口彈牙穩陣。廣東式麵條固然以爽口彈牙為宗，滬式卻有軟腍腍的煨麵，所謂各花入各眼，不該強行劃一。

菲林時代，吾輩攝影發燒友到某大型連鎖沖印店曬相，要強調：「直出。」怎叫直出？就是跟底片正常設定不加不減。攝影發燒友有時愛故意拍low key或剪影——夕陽西下，天色淡淡彩霞，人像只剩黑影輪廓，很有mood的。強調歸強調，沖印店依然把照片推光，天色變成一片死白，人影變成臉孔勉強可辨，解像度變粗糙，非常難看。為何要這樣？多年後，我任職記者，訪問該集團的「打手」（行內稱沖曬為打相），才恍然大悟。「大部份顧客與發燒友要求不同，最緊要清楚睇見臉孔。拍成low key或剪影，我們分不出是否故意，即使order寫明『直出』，我們不知道是否真能接受，為安全計，唯有一律把照片推光，否則客人退相太多，打手怕被上司詐型。」對，連鎖沖印店承諾過無限退相不收費的，於是你猜到了，吾輩發燒友謔稱它「快屠美」，快快屠殺靚相，卻不能怪它錯，大眾口味如此。

花生必定要脆，麵必定要彈牙，照片必定要世界光……爭取最大公約數，小眾選擇擠到邊緣，甚至無奈自我檢查。流行文化也這樣嗎？曾經長期是，卻端賴互聯網提供碎片化（Fragmentation），較冷門選擇亦有fans，世界容許多元。

電視仍沉溺於「互鎅劇」。蕭若元曾告訴我：「大台什麼商戰劇、推理劇都得個殼，骨子裏離不開幾男幾女互鎅，鎅勻就散場。」主流觀眾愛看男歡女愛，係事實，但當大台不復壟斷主流時，倒不如老老實實百花齊放吧。

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