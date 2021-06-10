蘋果日報在黎先生主催剛出版後，據說天天都舉行「鋤報會」，召集主編記者，並邀請讀者出席，就報紙的新聞頭版和標題等提出意見。

黎先生蒙難之後，不知道類似的民主鋤報會還有沒有舉行，只知一名中國政協副主席兼蘋果股東卻在其社交媒體日日代行鋤報：標題、內容、詞彙，天天QC，證明民主鋤報會是一個很好的傳統。

本人僅以付費讀者身份，內部的鋤報會，強烈要求攝政的高層，恢復舉行。

為什麼呢？因為蘋果日報近日頭版頭條，巨字標題，叫做「官地變巨型糞池，梁福元開路倒屎」。

原來郊野公園邊陲起樓建議，引發熱議，民意對侵入郊野公園建屋甚為敏感，蘋果發現，元朗大棠有機生態園後山一幅大欖郊野公園土地，大片樹林被非法砍伐，更挖出巨型深坑非法傾倒人畜排泄物，形成一個相等於標準泳池的「超級屎坑」，惡臭瀰漫生態園，嚴重破壞環境，更引發播毒危機。此官地為新界鄉議局領導人梁福元主權範圍。傳染病醫生警告：「如果近距離接觸或間接接觸受感染糞便，有機會感染致病性微生物，會好危險。」

以新聞學角度，新界本來就是鄉村地區，由宋帝昺文天祥的南宋團伙南竄居住以來，長期尚無英國白人殖民主義文明引入的排污渠和抽水廁，文氏和其他族裔新界人民幾十代在此地飲食拉泄，當然就地正常倒糞，倒了一千年。

以中國農耕文化，糞溺是五穀輪迴的天然肥料，若動不動就由西醫說倒糞會擴張感染微生物，予以抹黑，是西方的文化殖民主義。

在郊野公園附近發現一所化糞池，不是新聞。若發掘出一座萬人坑，屍骨纍纍，發現原來一八九八年英軍接管新界時，港督卜力領軍在新界，原來不止拆了吉慶圍的一道鐵閘搬回大英博物館之簡單，還殺了十萬新界原居民男女，與南京大屠殺互相輝映。若有此發現，就是修正歷史教科書、趁機加強愛國教育、足以林鄭和梁振英都爭着進入現場獻花圈默哀、教育局長跟隨號召香港下一代中學生永記血淚仇的全國大新聞。

只化糞池之物理學存在，不是新聞，出現時空之戲劇性配合，才是新聞。例如中港熱資，湧入英國倫敦發展房地產，在肯盛頓皇宮側投得土地起豪宅，但又減縮成本，沒有排污渠，在地面闢一露天糞池，引致英國愛國民眾義憤排華暴動，死亡數十，屍體又被拋入該池，濺起無數糞泡，這就是BBC和CNN電視都不錯過的大新聞了。

直擊出新界梁福元轄下糞池一座，恐怕不足以做頭版。若重開鋤報會，邀請社會賢達加入，相信梁福元的糞池問題會壓縮為三百字，移入內頁。