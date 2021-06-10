常練和馬山從小習武，長辮子總愛盤在額頭之上，一來天氣熱，免黏答答，二來防礙攻守招式，與敵方對決時亦易為人「揪辮子」攻擊取勝。

其實心底對此根豬尾巴深惡痛絕。

這是強迫性的「剃髮令」（「薙髮令」）。漢人重視髮式衣冠，但滿人傳統是剃髮留辮，在1644年（明崇禎十七年），闖王李自成率領大順兵攻陷北京，崇禎帝煤山上吊自殺，將領吳三桂賣國賊協助清兵入關，滿人治下，即推「留頭不留髮，留髮不留頭」強令，迫漢人剃髮、留辮、易服，並對不肯依從者鎮壓屠殺，血流成河……

政策實施不但是征服者對被征服者的威嚴，還區分服從者與反抗者，馬上識別，方便統治。且對漢族生產技術、文化水平、社會制度、民心團結等充滿嫉妒、恐懼，長期擔心謀反叛逆，在各方面「同化」之，否則滅絕之。

常練與馬山飽餐一頓，各自踏上「回家」之途——這「家」亦非安居之所，因為人人頭上仍有一把刀。

馬山家鄉在無錫。二人作別，馬山對常練道：「兄弟，這回一別，不知何日再見？」

「一定再見，我們先養精蓄銳，招攬年輕義士，再圖後計。」

「我請托多人，告知妻兒先忍守為重。」

「是的，我也輾轉相告，妻子讓兒子習武強身，別習文迂弱，而且讀書識字，後患無窮！」

掌權暴君大興「文字獄」，對知識份子迫害，從其著作、文字、發言，羅織罪名重罰、處決，動輒千萬人受牽連。

他想起了滅門孤女——呂四娘……

（明續）