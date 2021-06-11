一年一度的《QS世界大學排名》剛出爐，照例引起媒體爭相報導。排列榜首的，依然是麻省理工學院。英國三間老牌大學（牛津、劍橋、倫敦帝國），都位列前十位。名列前茅的其他大學，都是熟口熟面的那幾間，包括史丹福、哈佛、加州理工、蘇黎世聯邦理工、芝加哥等。比較矚目的，是新加坡的南洋理工大學，由2010年的74位躍升至今年的12位。香港報刊關注的，則是香港大學維持排名22，落後於清華大學與北京大學的第17、18位。科技大學的排名跌了幾位、中文大學則有所攀升。

這類排名榜，當然是得啖笑的玩意。於加拿大以數學、電腦、工程等學科首屈一指的滑鐵盧大學，於《QS》排名僅得149，被同樣注重理科工程、排名45的浙江大學遠遠拋離。若讀者有孩子同時被這兩所學府取錄，會如何選擇？西門菲沙大學在加國，也是莘莘學子爭崩頭入讀的十大學府之一，但在《QS》排行榜上卻落得令人尷尬的298位，香港上榜的七間大學中，有六間都較之「優勝」。此外，那個像米芝蓮似的「QS星級評價」，香港的城市大學和嶺南大學都同獲最高級別的五粒星，也同樣叫人意外。

更有趣的是《QS》尚有「畢業生就業力」的排名。2020年排首位的是麻省理工，而排在第9位的港大畢業生，就業能力原來比牛津、耶魯、芝加哥、普林斯頓、多倫多等大學畢業生都要強勁，可說完全顛覆了香港家長花費百萬送子女到美加留學的美好願景。

雖說是「得啖笑的玩意」，這個排名榜卻有其商業價值，單是「星級評審」一項，已是每三年付費幾萬美元的生意。而且一旦上榜，便是「洗濕個頭」、進退兩難，若不努力上游，便落得不進則退的景況。據說多年前馬來亞大學三年內由排名89迅速跌至246，校長因此不獲續約，其後大學努力經營，近年回勇，去年排名59、今年稍跌至65，位置依然比香港理工大學、瑞士日內瓦大學、日本大阪大學、英國杜倫大學、美國賓夕凡尼亞州立大學等為佳，且跟香港嶺大同屬「五星」級別。

對於《QS》的大學排名，學者已多有批評。但除評分機制的缺失外，還有「局玩」之弊。大學不可能不認識排行榜的乖謬，可是「人在江湖，身不由己」。若要名列前茅，不管大學原來發展方向是否跟《QS》設定的評審指標合拍，也得跟着遊戲規則來玩，變相被排名機制主導了學院收生及雇用教職員的標準。至於評分所涉的主觀成分，也容易偏頗失實。排行榜有如障目之葉，令人不見大學各別優秀之處和校園文化、昧於學術研究與春風化雨的本懷。

實際上，排名高下與大學本身實力並無直接關係。清華、北大分別排名17、18，究竟兩校是在甚麼意義下比緊隨排名的哥倫比亞、普林斯頓、康奈爾等名牌大學更具優勢，便不是容易說出個所以然來。去年卸任的中國工信部長苗圩便曾提出，若按自然科學領域的「科學貢獻度」來說，頭二十位大學中，美國已佔其十七，而清華的排名只在600左右。如此角度，便與「清華大學世界排名17」的認知大相徑庭。當然，所謂「科學貢獻度」的評審，又是另一遊戲規則，但以獲得諾貝爾獎人數排名而言，清華與其他頂尖大學相比，的確尚有很大距離。大學排名頂尖是一回事，能否吸引世界頂尖學者任教及與國際尖子就讀，卻是另一回事。

《QS》排名的基礎，是將教育量化，把一套貌似科學的運算程式加諸全世界的大學之上，形成一股無可抗逆的風潮。但當中的數值，卻不一定保證教育或學術質量。虛妄的誘因，往往只造就出虛偽的成果。學院雄心壯志於排名榜翻躍，壓下來給教授的任務，便是每年於「影響因子」系數較大的學術期刊發表多少篇論文，實行「非升即走」制度。教師忙於處理「為發表而發表」的研究工作和大量行政瑣事，已不可能專注教學，是故也牽連到學生的學習之上。

學界尖子寒窗苦讀二、三十年，好不容易博士畢業，像中彩一樣找到一份大學工作，艱苦的六年「試用期」不斷應付教學、研究、寫文、行政等。如斯被榨乾榨剩後，校方隨便以一個「表現不達標」、「收到學生投訴」之類的原因辭退，然後迎來另一位博士後來接力，可謂名副其實的「韭菜」。在這種制度下被辭退的，不少已屆中年，半生埋首象牙塔內，全無工作經驗，前路茫茫，往往比退役運動員更難堪。近日上海復旦大學有大學教師因被解僱而殺死學院黨委書記，血淋淋地呈現出這種扭曲學術與教育本懷的形式主義，恰恰便是荒謬的現代高等學院管治模式。