在這個同代人之間也有代溝的時代，老中青聚首聊天，即使說同一語言，也很可能需要翻譯。最近與新知舊雨吃飯，年齡由廿歲到七十歲都有。一位中年朋友跟老年朋友說：「搵日同你去遠掟吖！」老人家爽快答：「好。」我聽到就忍不住問：「請問『遠掟』喺邊度嚟㗎？」

中年朋友以一副難以置信的表情凝視我：「搞錯呀你，『去遠掟』都未聽過？去遠掟喎！」我慚愧得無地自容，只好抱拳謝罪：「小弟孤陋寡聞，真係未去過遠掟。」我問在場年輕朋友，知不知道「去遠掟」即是去哪裏。大家都一臉黑人問號。

中年朋友對眾人的無知非常震驚，只好解釋：「『去遠掟』即係去遠嘅地方咁解。平時我哋話『你有冇掟去？』嗰個『掟』呀，解做『地方』。」數十年來，他以為所有講粵語的人都懂這句話，這晚才猛然醒覺：原來只有夠老的人才懂。語言像皺紋，總是會出賣年齡。

後來問其他朋友，比我年輕的都未聽過「去遠掟」，比我大的，有部分人聽過——多是小時候看粵語片聽到，在現實生活則已久違多年。在語言叢林中，「物競天擇，適者生存」是按照什麼準則呢？當然，有些語言所描述的東西，在現實早已消失，比如你跟一個從未見過撥盤電話的「00後」說「發個輪畀我」，他聽不懂也很合理。

以我觀察，昔日較委婉的表達方式，似乎都會被歲月淘汰；存活的都是一些坦率、樸素、直接的語言。記得清朝出世的外公，我小時候跟他下棋，他中途會起身說：「等陣，我去出恭。」初次聽，還奇怪他為什麼忽然外出辦公？原來是去廁所大便。過了很多年後，我才知道「出恭」的意思：原來是元、明的科場用語，士子在考試期間大小解，須領「出恭」牌，於是俗語就稱入廁為「出恭」。

這種委婉語流傳數百年，直到我外公輩還在講，現在都沒有人說了。是因為「出恭」兩字太費解？抑或科舉廢了，於是相關的用語亦隨之消失？後之視今，亦猶今之視昔，數十年後，不知還有多少香港人聽得懂「自由」和「法治」兩詞？