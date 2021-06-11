最近山頂豪宅Mount Nicholson有大新聞，就係有人用3566萬買入三個車位，平均價係1188.66萬，屬歷來最高價，震動地產市場，發展商（九倉、南豐、會德豐）當然一早已經賺到盤滿缽滿，但相信老資格如梁志堅亦想唔到賣車位都可以賣得咁多錢。正是富貴逼人來，雖然對發展商來講，只不過係錦上添花啫，不過花係鑽石打造，收到啲都唔拘。

與此相比，著名練馬師賀賢與太太在大圍柏傲莊買入一個樓花單位，實呎501，涉資1150萬。賀賢馬房今個馬季所得獎金，截至5月23日，有三千萬元以上，練馬師得10％，賀賢收入三百萬，當然計死數就買唔起山頂豪宅。原來三百萬嘅收入都買唔起Mount Nicholson三分一個車位，唔怪得有口痕友苦笑：此乃現實，無法啦！富者愈富，係全球宏觀大趨勢，非獨香港為然。車位買家已知係上市公司德永佳集團（0321）太子爺潘浩德，德永佳創立於1975年。

創辦人係現集團執行主席兼執行董事潘彬澤，佢位公子潘浩德係執行董事，旗下零售品牌係Baleno（班尼路），賺錢主要來自布料及製衣。星期二（6月8日）股價收報1.81元，市值25億。論市值就冇乜睇頭，但大股東潘家老早收夠籌，身家大過公司市值，地產界消息話潘浩德早在2016年已買入兩伙Mount Nicholson，A座及B座中層，面積好大，買價七億四千九百萬元，今日應該值起碼十億以上，係德永佳市值之4成或以上，於此可見，香港豪宅有價，做實業賺錢遠不及在山頂買樓嘅！

香港疫情未散，樓價早已經沖閘復蘇，反彈力量大，預料今年中原城市領先指數又會破頂，Mount Nicholson當然係物以罕為貴，升值一早估到，但大圍樓盤咁好賣，咁好價，有啲出乎意料之外，足證本港市民之買樓購買力既廣且深，令樓市淡友大跌眼鏡。正因為樓價不會回落，令晨早排隊申請公屋之青年人愈來愈多，目前已要輪候5年半至可以上樓。何柱國係梁振英陣營一枝大炮，上陶傑節目「光明頂」大肆抨擊林鄭治理樓市無方，正係睇中林鄭弱點，集中火力攻擊，意圖逼林鄭放棄連任，林鄭或者會認為何柱國係另一個KOL，不屑回應，之不過，山頂車位賣1188萬，帶出朱門酒肉臭之形象，一定唔係music to her ears。