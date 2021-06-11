多謝何君堯於立會又鬧一齣鬧劇，孤陋寡聞如我，才知道香港早已取得四年一度的「同樂運動會」主辦權，更深感香港多潔身自愛。

忠誠派葉劉好心提醒，這國際運動會能激活經濟，估價值十億，立刻刺激到何議員潔癖發作，正所謂銅臭不能移、毒舌不能孿，直批「不想賺這些污糟錢，這十億元要不要也罷。」

「污糟錢」另稱黑錢。香港另一重產業：鈔票淨化工廠，已是一個無人不知的秘密，不方便明說的真相；自眾籌活躍，更成為公告天下的洗黑錢活動。正是只許處長出火、不許百姓點燭；只圖萬億漂白，不容十億玷污，特區有何議員在，不愁元朗郊野公園千噸糞便傳播細菌。

何議員怕丟架，義憤之慾火纏身，直斥「有什麼事情，你自己在房間搞什麼事也好，是你的事，但若走出來大庭廣眾搞，是有失體面。」這運動會的確是運動會，但不包括床上運動，雖然「同樂」，參與者不限同志，孿直無任歡迎。何議員可能看到英文名叫Gay Games的gay字，誤會了是搞gay運動會。身為一代恐同大師，應知同志群組還有Lesbian，人家取名Gay Games，不似何議員害怕開放，此gay不同彼gay，是指「快樂」的意思。何君堯專業是律師，大概沒聽過1957年有首歌叫《I feel pretty》，高唱”I feel pretty and witty and gay”吧。

只有活在1557年，在擁抱中看不見愛情，只擔心懷孕，只有滿腦子污糟之人，肢體運動會想起房事。恐同驚恐到這地步，聽到「與眾同樂」恐怕會幻想有人在維園大玩3P、4P、64P，這怎麼辦呢？恐同過甚，有時是不能面對自己也有同志體質，別放棄治療，否則何以完啊。

敬告何議員，在自己房間搞白色恐怖也好，是你的事，大庭廣眾跟暗黑白衣人握手，就有失體面，好污糟，香港市容再難洗白。此外，「同樂運動會」由1982年起，主辦城市順序為三藩市、溫哥華、紐約、阿姆斯特丹、悉尼、芝加哥、科隆、克里夫蘭阿克倫、巴黎，難道這些城市因此而污糟邋遢，丟體面丟到國際去了？

佛印當年嘲笑蘇東坡說：「你看我像一坨屎，因為你滿腦袋是屎」，今日忠誠派應該說：「我見你像廢物，因為我是比你更忠誠廢物。」