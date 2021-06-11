潮流興談躺平主義。有說因為木秀於林風必摧之，逃避政治逼害縮矮仔沉默。有說因為貧富懸殊加劇，怎努力都儲不夠首期上車，放棄奮鬥，維持基本收入便算。又有說躺平了的韭菜不怕被割掉……愈說愈酸，愈說愈玄。計我話，躺平就是打機，我經常或臥着或伏着打機。打機關係大經濟，打機足以解釋世界。

據講，眾生至少有兩件事平等。第一是法律面前人人平等，這已經麻麻地靠得住。第二是睡眠平等。瞓着咗，貴賤美醜盡忘記，喜怒哀樂盡忘記。高床軟枕與蝸居劏房之間固然影響睡眠質素，但若為追求高床軟枕生活而壓力爆錶，比起甘於住劏房無憂無慮的朋友，睡眠質素拉勻恐怕一樣吧。夢境究竟甜夢噩夢，更加說不準。

自從電子遊戲發明和智能手機普及，出現第三件——打機。今時今日，即使僅賺取最低工資，一部PS主機或smartphone，應該總買得起。打機亦近乎眾生平等。精英才俊添置頂級裝備，但未必得閒打，拉勻樂趣便跟窮L差不多。以前擔心有錢無命享，現在擔心有機無餘暇打。豪花課金固然自動升呢屈機，大把時間者卻憑實力過關仲過癮。躺平打機，打到攰一睡至自然醒，兼備兩大樂事，你話幾好！先決條件要無野心無理想。

我有孩子，供書教學，不能一味躺平主義。但如果孩子終極目標也是打機呢？無人天生喜歡寒窗苦讀的，苦讀為了做專業人士，做專業人士為了改善生活，而醫生（尤其拼搏階段）很忙，首先犧牲甜睡和打機，談何改善生活？按我觀察，幾資優的學生跟父母去旅行，面對世界名勝、豪華resort，最enjoy還是做低頭族，並且不見得隨着成長會改變。家長以為替孩子謀幸福，卻誰規定幸福必然先苦後甜好？捱完死咗鬼可憐？趁早一齊躺平吧。

孩子欠上進怎成家立室？但如果女朋友也愛打機呢？娶個興趣相投的，猶勝娶個貪慕虛榮的。機迷都低慾望。乾物女、草食男，戀愛可以sim，性可以sim，好處是不用遷就真人。打機偉大，看騰訊主業手遊雄霸大藍籌即知，那何不投資股票？正如上文，賺錢管屁用？有機打便得。

打機這麼好玩？好玩在interactive，社會容許你參與的活動愈來愈少，要拉要鎖，唯獨joystick由你自主，任你逞英雄。假設文化大革命時有機打，紅衛兵懶得聽毛主席。假設1989年有apps，學生懶得困守天安門。天下從此大吉，閉門躺平online見，餓了就吃，倦了就睡。

在人間已是癲，不如溫柔同眠。

yuekakeung@gmail.com 隔星期六刊登