四娘是呂留良的倖存孫女。

呂留良出身士人，生於明末崇禎，卒於康熙永曆。本已作古，何以在雍正文字獄案件，慘遭滅門？

這要說到他一生耿直，不甘事二主的情操。自小博學多藝，又有嗜硯之癖，不過是手無寸鐵之文人，但順治年清兵南下，呂留良聯同侄子參加抗清義軍，後敵不過強勢，還得親送侄子上刑場——死刑犯雙膝跪地，頭頂拖着一根長辮子不好砍，劊子手一人將其辮子高高提扯，另一人看準下刀位置，「咔嚓！」一下，噴血腦袋滾到一旁。

「翹辮子」比喻殺頭極刑，這是清朝的專刑。

呂留良曾道：

「先帝煤山上吊，天崩地拆，神人共憤。」

誰知若干年後，他又在清狗跟前送親人一程，哀歎：「咯血數升，幾乎氣絕身亡。」

他流亡、落魄、曾為參加科舉而後悔、拒徵召、致力著作出版、專心刻印朱子（朱熹）哲學遺書、傳授生徒……為避朝廷一再徵辟鴻儒，不得已削髮為僧，號「何求老人」。

他自嘲：「只是一個村野酒肉和尚而已。」

康熙二十二年卒於家中。

這一生也就完了？

不，雍正的「文字獄」在等他。完全是隔代狙擊。

雍正年間，湖南人曾靜，閱讀已故呂留良著作，大受激動，曾遣門徒遊說川陝總督聯手反清，被告發，下獄……

雍正遷怒於呂留良文章煽惑，以言入罪，罪大惡極，「較曾靜為倍甚者」——就算人已死，亦剖棺鞭屍戮屍，震懾文人。

想不到孫女四娘僥倖逃亡，成為一代英雌……（明續）