台灣疫情大爆發，一直說超前部署的指揮部竟沒有疫苗可打又無任何方法應變，香港卻正好相反，有足夠的疫苗卻要用各種威脅利誘的方法鼓勵人們去打，別家幾乎脫下口罩了台灣才要急忙戴上，形成了一個大反比，也使得懶懶行的我突發要去挨這前後兩針的決心，誰知被醫生澆了一頭冷水，在詳閱病歷後沉吟之下開腔曰：你呢屬長期病患者年紀又大……。

海峽對岸的吾兄吾弟，大門不出、二門不邁，只因為沒有疫苗，更可悲的是當局為了保障那八月也許才能出台的高端國產疫苗，連民間團體的捐贈也一概遭到多方刁難；這間上市公司因民進黨中很多要人的為一己私利護航，股價上升了十六倍有多，從台幣二十七升成四百多，只是被踢爆後連日狂跌還要出動蔡英文出來否認，她照稿宣讀闢謠，令人齒冷的是台灣疫情死得人多，但她從未出面道歉或有任何表示，反而因股價下跌立刻急急現身，這一來引發更多反感。

不久前台灣防疫指揮中心的陳時中在無事發生時曾放言豪語：世界怎麼能跟得上台灣？話猶未了，疫情大爆發，不知他要叫人學什麼？空話虛語說得太早太絕，此君又太冇料到，左支右拙兩面不是人，如今已人人喊打，在鏡頭前只見他幾度泣不成聲，盡顯窩囊本色；連前衛服部長也大聲疾呼說這種濫竽充數的角色早該下台了。

一次疫情大爆發撲不到疫苗束手無策，又因私心作祟，一心想護的是本土尚未通過檢驗的疫苗，也難怪全島一片反感之聲，謀財就算了還要害命；這樣的日子朝不保夕民不聊生，一片叫下台之呼聲。