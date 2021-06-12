張愛玲如果活在二零二一年，會不會仍然把有偷雜誌嫌疑的黑人郵差稱為「這些人」？很難講，我們每個人都有死穴，正如《紅樓夢》焦大說的，「爬灰的爬灰，養小叔子的養小叔子」，各有各的秘密營生，誰也別想站在道德高地指眼篤鼻。我本人基本上對膚色一視同仁，或曰患了色盲症，那時住在美國，祖家的親朋戚友關懷海外遊子人身安全，總殷切垂詢「你住嗰區多唔多黑人呀」，我都不能即時流利提供準確答案，因為冇特別留意街坊鄰舍究竟是黑是白是黃是綠，譬如三藩市時期住三樓的戴維斯太太，我只知她超磅，上落樓梯搖搖欲墜，住地面的哥哥高大壯，出入左擁右抱金髮美女，經此一問才忽然醒悟，老老實實答：「對面街住啲乜人唔係好清楚，我哋棟樓，樓上樓下都係黑人。」他們聞言冷汗直標，幾乎聲淚俱下哀求身在虎穴的我漏夜回流。

然而勿以為唔怕黑就冇有怕，前兩天終於看了眾口皆碑的《浪跡天地》，深深感到失望，和持相反意見的倫敦詩人提起頂唔順四海為家的瀟灑群組，打針都冇咁快，歧視便奪唇而出：「又真係好在坐晌戲院全程戴住口罩，佢哋呢種人，通常有陣幾惡頂嘅氣味。」縱使導演刻意安排女主角清泉出浴，並且時不時將被單在太陽下晾曬，還是不能令我擺脫成見，個幾兩個鐘頭小心翼翼屏息靜氣，散場走出戲院，名副其實一天都光晒。別誤會，我這樣說，不是曲線讚美自稱於謊言中成長的趙婷刻劃現實到肉入骨，剛剛相反，她太美化遊牧民族了，困在豆腐干似的小天地，必須解決的豈止大小二便？