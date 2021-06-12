呂家三百餘口滿門抄斬。四娘因習武在外，噩耗傳來馬上孑然一人覓地藏身。誓言「不殺雍正，死不瞑目」。

她使霜華劍，擅玄女劍法，曾拜獨臂神尼（明長平公主）為師，亦得大俠甘鳳池傳授武功。

常練在隱姓埋名避劫前已認識，眾人還聯手殺死八俠中的了因和尚，因他被朝廷收買，當了鷹犬，出賣兄弟手足，還恃勢淫虐婦女。雖力大無窮且練就金鐘罩，終也被破死穴：雙目、谷道（肛門）、腰眼、腋窩，重傷後被砍下首級。

「江南八俠」來自江湖，不是一個團隊或組織，只憑俠義為懷向清廷惡勢抗爭。合作之後亦各自行事，再圖後聚。

常練身手敏捷，善跳躍，輕功了得，眾人誇他：

「大哥身手比猿猴還靈活，飛簷走壁千里追蹤，輕而易舉。」

他與呂四娘沒交集，反而妻子是生死追逐追回來的。

常練在常州有名俊朗風流，年輕時亦浪蕩採花，積怨而不自知。

某日獨行至太行山東部井陘道上，夜裏迷路，徬徨之際見不遠處有間茅屋，還殘書「客店」二字，想是荒棄了，藝高人膽大，推門借宿，裏頭的床帳、竹几、蠟燭、紙窗等，都是殘留。他大喊：「有人嗎？投店來了！」

沒人回應。

常練枕着單刀躺下休息。

月色如水，有人影如鳥，穿過破瑟瑟的紙窗而入，雪亮的鋼刀斬向床頭。常練來不及抽刀，只好向床內滾避。對手利刀一剁深入數寸。常練發現：對手是個女的，來者不善。

「淫賊！你跑不了！」

（明續）