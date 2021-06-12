追看台灣的各大名嘴直播新聞，羨慕節目中無論主持或來賓都雄辯滔滔暢所欲言；每個人的言論都能去到很盡，已不僅是批評，有時還出現謾罵，你也可以說這些被罵的當權派人士活該，但若是在中國或國安法之下的香港，相信後果不堪設想。

或許你會讚起台灣言論自由來，因為這樣自由已令到被責罵的官員，上自總統，下達行政立法各大小縣市之長或民意代表們見怪不怪，也逐漸的沒有了羞恥之心，罵由你罵只扮聽不見。

像最近因為台灣防疫中心奉民進黨上下甚至蔡總統之命阻擋國外疫苗進口，或設下重重關卡阻擋企業家郭台銘或佛光山及另一位政治人張亞中之捐贈並多方留難，而對於日本送上了只能供二千三百多萬人口的四十分之一注打的一百二十四萬劑疫苗，從總統、駐日大使及民進黨人士卑躬屈膝感激涕零幾乎淚下的鏡頭，令觀者無不搖頭嘆氣；當權者硬銷仍未出口的國產高端疫苗，使用的手段可謂草菅人命，而一向自誇的防疫卻因一次大爆發而破功，猶不思檢討的讓自己人繼續負責本身能力無法勝任的工作，可謂一齣新的官場現形記。島上兩千三百多萬人被迫上一條愚人船；風高浪急，只有各安天命，已淪為世界笑柄，有能力走的，此時不走更待何時？也難怪興起一波波流亡潮，在美國或其他國家有後路的逃之唯恐不及，機場擠滿了人，美國各州早已從兩個月前開始，合法入境的可自行選擇各款疫苗免費施打，說穿了為了保命想要活下去而已，相較之下，香港的情形是比上不足比台灣有餘，也可算是不幸中的小幸。