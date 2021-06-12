朋友傳來一個短片，背景是一個共產黨精神教育的場所，大廳中搭出一間獨立的磨砂玻璃小房間，房門沿上有一行字，寫着「心裏有話對黨說」，房間裏有一個電腦屏幕和一個攝像頭，供人「心裏有話對黨說」。

大廳如說教堂，這個小小的房間看起來就像一個告解室。是什麼人心裏有話要跑到這麼一個小房間裏才肯跟黨悄悄說呢？根據人性推測，首先一定不是什麼好話好事，在中國，如果想說的是讚揚黨的好話，那個人必然會選人最多的地方，大大聲喊出來，這才不會錦衣夜行。

由此可見，要跑進這個小房間裏跟黨悄悄說心裏話的，大概以兩種人居多。一種是來跟黨告解懺悔的。比如身為黨員，甚或黨的領導幹部，做了對不起黨的事情，又悔又怕，不知哪天被人發現遭罪，心裏憋得難受，便跑到小房間裏，見電腦屏幕如見黨，把自己做的壞事對黨說出來，希望說完就算，沒有手尾。

另一種，當然是「檢舉揭發」，四下無人，對着一個攝像頭，把看到的平時不敢揭發的壞人壞事，靜悄悄，一一對黨說出來，希望黨及時出手，把一個個反革命壞份子都抓起來。有這樣的機會條件，這種人為數也一定不少。

傳這條短片給我的朋友笑說，如果一九五七年就有這玩意，相信黨要抓右派份子，會省好多事。