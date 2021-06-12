不失戀不懂得愛情，不禁不知何謂電影。

能列為三級電影，禁止十八歲以下人士觀看的條件，審查員須考慮「該影片是否描繪、刻劃或表現殘暴、酷刑、暴力、罪惡、恐怖、殘疾、性事、或不雅或令人厭惡的語言或行為」，各範疇簡而言之，一字記之曰：「太」。若恐怖片太恐怖、暴力太暴力、酷刑太殘酷、罪惡太惡，未成年觀眾不論受到何等影響，不宜入場。

如果國安法無處不在反映這地方很危險，電影無處不禁，擔心會影響到未成年人士，則印證電影解剖現實的影響力，真實到怕他們承受不起。

紀錄片紀錄現實，電影用鏡頭寫小說，以虛構的人事物，講真實的人生。一向行之有效的防護罩：「情節純屬虛構，如有雷同，實屬巧合」，可謂毫無誠意，把世事看透的編劇導演，潛台詞是：人生種種，巧合出於偶然、雷同實屬必然。

《大隻佬》和尚探案是假的，頓悟到佛性是真的，真的是空的。《神探》劉青雲能看出一個人背後有七隻鬼是假的，人格最多可以分裂成24到2500是真的。

杜琪峯《黑社會2》，必然觸及修訂《點檢條例》其中一條：檢查員應考慮「就整體影片劇情、鋪排及情況而言，煽動觀眾對該等行為的意圖是否合理地明顯」，就劇情鋪排而言，古天樂鄭浩南殘殺敵人手法，會煽動觀眾畏懼酷刑，黑社會龍頭跟大陸官員協商，會影響觀眾記憶，想起鄧小平明言：「黑社會也有愛國的」，黑幫老大選舉由大陸國安說了算，戲中描寫得如此合理地明顯。那關國安什麼事？黑社會與國安攜手治港，妄議國家機密，當然危害國家安全。

杜琪峯為什麼要把黑社會龍頭跑馬仔拍成這樣？不帶有選舉特首的暗喻，直接拍董建華從黑馬變成真名天子，那何不看報紙？電影就是要人物個性放大，有時浮誇到你覺得荒謬，觀眾會有兩個反應，一：有沒有搞錯。二：原來是這樣的。看完了，不受到鏡頭衝擊影響，何以了解黑白中間有灰？

人世間最真的真相，不外乎一個「太」字。太細膩描寫性行為，那才是真實的性愛場面；太殘酷的家暴、性侵，揭露了受害者不方便公開的慘況；太詳盡敘述犯罪手法，令沒見過世面的人，也開了眼界；太令人厭惡的行為、太不雅的語言，一直與我們同在。

電影之道，正是「太初有道，道與人同在，道就是人。」